사진=대한정구협회 제공

현역 선수들의 특급 과외, 정구 유망주들도 웃는다.

한국실업정구연맹과 한국초등정구연맹이 공동 주최하는 ‘YONEX SOFT TENNIS NEXT GEN CLINIC 요넥스와 함께하는 정구 꿈나무교실’이 23일부터 25일까지 전북특별자치도 순창군 다목적 실내정구장에서 열린다.

초등부 유망주들이 평소 한자리에서 만나기 힘든 현역 실업팀 선수들과 코트를 누비며 직접 지도한다. 초등부 선수 169명(남자부 107명, 여자부 62명)과 지도자, 순창군 남녀 실업팀 및 전국 실업팀 선수단이 대거 참가한다.

실업팀 선배들은 유소년 선수들의 기량에 맞춘 수준별 훈련을 시작으로 ▲실업팀과 함께하는 배우고 싶은 기술 연습 ▲실업연맹이 진행하는 수준별 단체전 경기 ▲실업연맹과 함께하는 이벤트 경기 등 실전 노하우를 전수하는 밀착형 프로그램을 진행한다.

두 연맹의 이번 교류는 현역 실업팀 선배들의 지도를 통해 유소년 선수들의 기술 향상과 동기부여를 이끌어내고 장기적인 스포츠 인재 육성 및 전국 초등 정구 엘리트 스포츠 저변 확대의 탄탄한 기반을 다지는 계기가 될 전망이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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