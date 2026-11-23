충남 공주시 유구전통시장에서 ′2026 유구전통시장 뿌리갓김치 담그기 김장축제′가 28일 개최된다.

공주 유구지역의 특색 있는 향토 먹거리 뿌리갓김치를 널리 알리기 위한 이번 축제 대표 프로그램 ′천 원에 김장을 해보자′는 단돈 1000원 참가비로 뿌리갓김치를 직접 담가보는 체험이다.

당일 오전 10시부터 현장에서 선착순 300명을 접수한다. 재료 일체가 제공돼 자신이 직접 뿌리갓김치 500g을 버무려 집으로 가져갈 수 있다.

유구전통시장 문화관광형시장 육성사업단과 유구전통시장상인회 협동조합이 공동 주관하는 행사는 뿌리갓김치 담그기 체험외에도 특화 먹거리 시식회, 사랑의 김장 나눔, 주민 노래자랑 그리고 축하공연 등으로 이뤄진다.

최인선 셰프와 유구전통시장이 함께 개발한 신메뉴 ′뿌리갓실비김치′도 첫선을 보이고 시식회와 선호도 조사를 통해 향후 유구전통시장을 대표하는 간판 특화상품으로 육성할 계획이다.

개그맨 한명진 사회로 진행되는 ′유구주민 노래자랑′은 오전 10시부터 주민 30팀을 현장 접수해 본선 경연을 치른다.

배추김치 300포기를 이웃에게 전하는 ′사랑의 김장 나눔행사′는 유구읍 새마을부녀회가 맡아 홀몸어르신과 유관기관 등에 전달된다.

오후 4시에는 전통시장 이용 고객을 대상으로 한 제6회 11월 유구복권 공개 추첨행사가 있다.

염성분 공주시 경제과장은 “시민과 관광객이 유구전통시장만의 특색 있는 먹거리를 직접 맛보고 즐기는 뜻깊은 자리가 되길 바란다. 지역 자원을 활용한 특화상품과 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 유구전통시장의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

공주= 유동주 기자 ydj@sportsworldi.com

공주= 유동주 기자

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