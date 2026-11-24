사진=세나테크놀로지

글로벌 스마트 모빌리티·통신 전문기업 세나테크놀로지(대표이사 김태용)가 골퍼를 자동으로 따라가며 골프백을 운반하는 ‘드론캐디 클럽 에디션(DroneCaddy Club Edition)’을 공식 출시한다고 24일 밝혔다.

세나 골프(SENA GOLF) 브랜드로 출시되는 드론캐디 클럽 에디션은 AI 기반 사용자 인식 기술을 적용한 자율 추종형 로봇 카트다. 골퍼가 직접 골프백을 운반하는 대신 카트가 사용자의 이동 경로를 따라 주행하도록 설계됐다.

‘라운드는 더욱 자유롭게, 경험은 더욱 스마트하게’라는 슬로건을 내세운 신제품은 셀프 라운드 환경에서 골퍼의 이동 편의성과 경기 집중도를 높이는 데 중점을 뒀다.

AI 스마트 추적 주행 기능은 비전 인식 기술을 기반으로 사용자를 추종하며, 상황에 따라 수동 조작으로 전환할 수 있다. 고출력 모터와 최적화된 서스펜션을 적용해 경사와 굴곡이 있는 코스에서도 안정적인 주행을 지원한다.

이와 함께 태블릿 PC와 거리측정기 등 골프 관련 장비를 거치할 수 있는 전용 홀더를 제공한다. 무선 소프트웨어 업데이트 기능도 탑재해 현장 방문이나 기기 회수 없이 소프트웨어를 갱신할 수 있도록 했다.

사진=세나테크놀로지

제품은 1인용 싱글백과 2인용 더블백으로 구성돼 골프장의 예약 형태와 운영 방식에 따라 활용할 수 있다.

세나테크놀로지는 실제 골프장 환경에서의 주행 성능을 확인하기 위해 경기도 용인 양지파인컨트리클럽과 협력했다. 50여 년 역사의 27홀 코스에서 장기간 실증을 진행하며 경사로 등판과 추종 오차, 장애물 회피 등 주요 성능을 검증했다.

양지파인컨트리클럽은 드론캐디 클럽 에디션을 국내 최초로 도입해 실제 셀프 라운드 운영에 활용한다.

세나테크놀로지 관계자는 “한국 골프장은 고저차가 심하고 지형이 까다로워 해외에서 검증된 자율주행 제품이라도 국내 필드 적합성 검증이 필수”라며 “유서 깊은 한국형 코스를 갖춘 양지파인컨트리클럽에서 충분한 주행 데이터를 축적한 만큼, 국내 골프장이 신뢰하고 즉시 현장에 투입할 수 있는 표준 솔루션이 될 것”이라고 전했다.

한편 세나테크놀로지는 셀프 라운드를 운영하거나 도입을 검토하는 대중제·비회원제 골프장을 대상으로 영업망을 확대할 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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