사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

배우 이종석이 ‘재혼 황후’에서 능청스러운 왕자부터 왕관의 무게를 짊어진 국왕까지 입체적인 캐릭터를 그려내며 K-로맨스 판타지의 흥행을 이끌고 있다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’는 동대제국의 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받고 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.

거대한 원작 팬덤을 지닌 로맨스 판타지의 실사화로 주목받은 ‘재혼 황후’는 국내외에서 흥행 성과를 거두고 있다. 디즈니+에 따르면 공개 후 3일간 시청 실적을 기준으로 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 중 전 세계에서 가장 많이 시청된 작품에 등극했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 11월 1주차 TV·OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지했으며 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준 공개 17일 만에 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 종합 1위에 올랐다.

이종석은 원작의 인기 캐릭터인 하인리의 다채로운 매력을 구현하며 작품의 몰입도를 높이고 있다. 3부에서 “만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸”이라는 첫인사와 함께 등장한 그는 신년 무도회에서 홀로 남은 나비에에게 손을 내밀며 본격적인 로맨스의 시작을 알렸다.

5, 6부에서는 자신의 편지 친구 행세를 하는 라스타의 거짓말에 속아주는 척하다 모두가 모인 자리에서 진실을 밝히며 통쾌함을 안겼다. 소비에슈와 검을 맞대는 순간에도 흔들림 없던 하인리는 정작 나비에와의 생일 약속이 무산되자 서운함에 눈물을 훌쩍이며 반전 매력을 드러냈다.

지난 18일 공개된 7, 8부에서는 한층 깊어진 감정 연기를 선보였다. 장난스러운 애인 제안 속에 숨겨둔 진심을 전하는가 하면 형 워턴 3세(이준혁)의 죽음 앞에서는 참아온 슬픔을 터뜨렸다. 왕좌에 오른 뒤에도 나비에를 향한 변함없는 마음을 보여주며 로맨스와 성장 서사를 동시에 풀어냈다.

이종석은 로맨스 판타지 특유의 격식 있는 대사를 자연스럽게 소화하는 것은 물론 상대에 따라 달라지는 눈빛과 섬세한 감정 표현으로 캐릭터의 설득력을 높였다. 능청스러움과 순정, 영리함과 진중함을 오가는 연기로 하인리의 입체적인 면모를 완성하고 있다.

종영을 앞둔 가운데 왕자에서 국왕이 된 하인리가 나비에와의 재혼 서사를 어떻게 완성할지 관심이 쏠린다. 총 10부작인 ‘재혼 황후’의 마지막 9, 10부는 오는 25일 디즈니+를 통해 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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