[사진제공=위엔터테인먼트]

‘위아이 동생 그룹’ 티네이저(TNAGR)가 프리 데뷔 일정을 확정하고 가요계 출격에 나선다.

티네이저는 오는 12월 2일 프리 데뷔 싱글 ‘Ballin'’(볼린)을 발매한다. 싱글 발매에 앞서 공식 SNS를 통해 일곱 멤버의 프로필 이미지를 순차적으로 공개할 예정이다.

티네이저는 승준, 에이토, 시환, 정재, 민서, 승우, 마사요시로 구성된 7인조 다국적 보이그룹이다. 위엔터테인먼트가 위아이 이후 약 6년 만에 선보이는 신인 그룹이다.

팀명은 ‘TEENAGER’에서 착안했다. 단순히 10대라는 의미를 넘어 거침없는 에너지를 원동력으로 자신들의 한계를 뛰어넘고 식지 않는 열정을 펼쳐 보이겠다는 포부를 담았다.

티네이저는 정식 데뷔 전부터 송도아트홀, 홍대, 신촌, 한강, 부산역 등 다양한 장소에서 게릴라 공연을 펼치며 무대 경험을 쌓아왔다. 일본 현지 팬 이벤트를 개최하는 등 국내외 팬들과도 꾸준히 소통해 왔다.

공식 SNS를 통해서도 연습실 출근기와 커버 영상, 챌린지 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 팬들과의 접점을 넓혀왔다. 커버 영상에서 탄탄한 퍼포먼스 역량과 칼군무를 보여준 티네이저가 프리 데뷔 싱글을 통해 어떤 음악적 색깔을 선보일지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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