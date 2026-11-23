사진= 스브스 유튜브 캡처

김종국과 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 SBS 예능 프로그램 ‘무엇이든 해줄지니-비서진’을 통해 독창적인 우주 콘셉트의 사옥을 공개했다고 23일 밝혔다.

미래지향적인 공간 디자인을 통해 회사가 추구하는 기술과 엔터테인먼트의 융합 방향을 담아냈다.

지난 20일 방송된 ‘비서진’에서는 갤럭시코퍼레이션 소속 아티스트 김종국이 이서진, 김광규와 함께 사옥을 찾는 장면이 소개됐다. 사옥 곳곳에는 거대한 우주인 조형물과 우주선에서 영감을 받은 인테리어가 배치돼 있으며 미래적인 분위기를 바탕으로 기존 엔터테인먼트 기업의 업무공간과 차별화된 모습을 선보였다.

이번 방송을 통해 공개된 사옥은 갤럭시코퍼레이션의 기업 방향성과 철학을 공간적으로 구현한 곳이라는 점에서도 의미를 갖는다. 단순한 업무시설을 넘어 새로운 아이디어와 기술, 콘텐츠가 결합하는 환경을 조성하고, 회사가 지향하는 미래상을 공간 디자인에 반영했다는 설명이다.

사진=갤럭시코퍼레이션

갤럭시코퍼레이션은 엔터테인먼트와 피지컬 AI 기술을 결합한 ‘피지컬 AI 엔터테크’ 기업으로, ‘Physical AI for Humanity(인류를 위한 피지컬 AI)’를 핵심 비전으로 제시하고 있다. 인간과 로봇이 함께 새로운 문화를 만들어가며 공존하는 미래를 지향하고 있으며, 이를 바탕으로 엔터테인먼트 산업의 영역을 기술 분야로 확장하고 있다.

갤럭시코퍼레이션 관계자는 “우주는 인류의 무한한 가능성과 미래를 상징한다”며 “우리의 사옥은 단순히 일하는 공간이 아니라 상상력을 현실로 만드는 공간이다. 앞으로도 인간과 로봇이 함께 행복한 미래를 만들어가겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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