‘보스의 노골적 취향’ 성훈과 오세영이 티격태격하는 관계 속에서 서로를 향한 감정을 키워가고 있다. 여기에 이정신까지 가세하며 삼각 로맨스가 본격화하고 있다.

지난주 방송된 MBN 수목드라마 ‘보스의 노골적 취향’에서는 권도혁(성훈)과 이은채(오세영)가 서로를 의식하며 조금씩 가까워지는 모습이 그려졌다.

이은채가 인디밴드 보컬 ‘수’라는 사실이 밝혀진 가운데 권도혁은 이은채를 자신에게 반하게 만들기 위해 AI 테오의 조언까지 구했다. 고가의 목걸이를 선물하려다 핀잔을 듣는가 하면 탄탄한 팔뚝을 드러내고 무거운 물건을 옮기며 매력을 어필했지만 이은채는 꿈쩍도 하지 않았다. 자신만만했던 권도혁이 예상 밖의 반응에 당황하는 모습은 웃음을 자아냈다.

그런 권도혁에게 이은채의 목소리는 특별한 의미로 다가왔다. 지독한 불면증에 시달리며 목소리가 들어간 음악을 멀리해 온 권도혁은 술에 취한 이은채가 벤치에서 노래를 불러주자 어느새 깊은 잠에 빠졌다.

이후 권도혁은 평소 즐겨 듣던 브람스의 음악을 끄고 이은채에게 전화를 걸어 노래를 불러달라고 부탁했다. 한밤중 병원까지 찾아간 그는 비에 젖은 이은채의 머리를 수건으로 닦아주며 “네 목소리 듣고 싶어서 온 거니까”라고 솔직한 마음을 드러냈다. 이어 “키스해도 돼?”라며 다가서는 모습으로 4회 엔딩을 장식했다.

이은채의 주변 남자들을 향한 권도혁의 질투심도 커졌다. 이은채가 김동우(유신)의 집에서 자겠다고 하자 “세상에서 믿을 남자는 네 아버지뿐이야”라며 잔소리를 늘어놓는가 하면 결국 이은채의 집 앞까지 찾아갔다.

문태경(이정신) 역시 이은채를 향한 호감을 키워갔다. 이은채가 인디밴드 보컬이라는 비밀을 알게 된 문태경은 이를 지켜주겠다고 약속하며 그의 꿈을 응원했다. 반면 권도혁은 이은채의 책상에서 문태경이 선물한 꽃다발을 발견하고 또다시 버리며 질투심을 드러냈다.

AI 데이터에 의존하던 권도혁이 자신의 감정에 따라 움직이기 시작한 가운데 문태경까지 이은채에게 호감을 드러내면서 세 사람의 관계가 어떻게 변화할지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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