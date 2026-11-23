서울 성수동 한복판에 백제금동대향로와 성덕대왕신종을 본뜬 장식으로 꾸민 크리스마스트리가 불을 밝혔다.



부여와 경주 등 다섯 지역의 대표 유물이 트리 장식으로 한데 모였다. 성수에서 눈길을 끈 유물을 따라 그 고장의 박물관과 주변 명소를 찾아가는 여행, ‘K-보물길’의 시작이다.

박기홍 국립중앙박물관 관장 직무대리, 이부진 한국방문의해위원회 위원장, 김대현 문화체육관광부 제2차관, 정재헌 SK텔레콤 CEO, 정용석 국립박물관문화재단 사장(왼쪽부터)이 K- 보물길 화이트 보물트리 점등식에서 기념촬영을 하고 있다. 문화체육관광부 제공

한국방문의해위원회(이하 방문위)는 SK텔레콤, 국립중앙박물관, 국립박물관문화재단과 최근 서울 성수동 ‘T 팩토리 성수’에서 ‘화이트 보물트리’ 점등식을 열었다. 트리는 내년 1월 24일까지 관람할 수 있다.



K-보물길은 외국인 관광객이 많이 찾는 성수에서 지역의 대표 유물을 소개하고 실제 지역 방문으로 연결하는 민관협력 관광 프로젝트다.



내년 본 사업에 앞서 선보인 트리에는 국립중앙박물관이 선정한 유물 5점을 장식으로 담았다. 부여의 백제금동대향로, 공주의 받침 있는 은잔, 익산의 금동사리외호, 경주의 성덕대왕신종, 광주의 사자모양 연적이다.



방문위가 제작한 ‘K-보물길 지도’는 유물과 이를 소장한 국립박물관을 한국어와 영어로 소개하고 주변 관광지도 안내한다. 지도에 담긴 QR코드를 스캔하면 관광지 사진과 입장료, 운영시간 등을 확인할 수 있다.



트리 앞에서 찍은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 뒤 T팩토리 성수 1층에서 인증한 방문객에게는 선착순으로 유물 장식 1종과 지도를 증정한다.



방문위는 내년부터 유물 소재지의 소상공인과 협력해 박물관 관람과 지역 숙박·식당을 연계하는 여행 콘텐츠를 발굴할 계획이다.



한혜리 방문위 사무국장은 “K-보물길은 성수에서 만난 보물 하나가 그 고향으로 향하는 여행의 출발점이 되는 프로젝트”라며 “‘2027~2029 한국방문의 해’를 계기로 민관의 역량을 결집해 지역의 문화·관광자원을 연계한 매력적인 여행 콘텐츠를 발굴하고, 외래관광객의 지역 방문을 확대하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@segye.com

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