방송인 김원효가 트랜스젠더 바를 방문한 사실이 알려지면서 뜻밖의 논란에 휩싸였다. 시작은 온라인에 공개된 짧은 영상이었다. 김원효가 노래를 부르고 직원들과 사진을 찍는 모습이 담겼다. 그런데 영상이 확산하자 일부 누리꾼들은 평소 아내에 대한 애정을 과시해 온 김원효가 왜 그곳을 찾았는지 의문을 제기했다. 급기야 아내 심진화가 직접 방문 경위를 설명하는 상황까지 벌어졌다.

지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 SNS에 김원효의 방문 영상이 올라왔다. 김원효가 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'를 부르고 직원들과 사진을 찍는 모습이었다. 영상이 온라인 커뮤니티로 퍼지자 일부 누리꾼들이 방문 경위에 의문을 제기했다. 평소 아내 심진화를 향한 애정을 자주 드러냈던 만큼 관심은 더 커졌다.

결국 심진화가 나섰다. 심진화는 "남편이 부산에 갔다가 그곳에 후배가 있다는 말을 듣고 잠시 들러 인사만 하고 노래 한 곡을 부른 뒤 바로 나온 것"이라고 설명했다. 사진 속 김원효와 팔짱을 낀 인물은 남편의 고등학교 후배이며, 자신도 방문 사실을 알고 있었다고 덧붙였다.

◆트랜스젠더 바에 갔다, 그래서?

트랜스젠더 바가 익숙하지 않은 독자도 있을 것이다. 트랜스젠더는 태어날 때 지정받은 성별과 자신의 성별 정체성이 다른 사람을 뜻한다. 트랜스젠더 바는 일반적으로 트랜스젠더 종사자들이 손님을 맞거나 공연과 접객 등을 하는 공간을 가리킨다. 다만 운영 방식은 장소마다 다르다.

물론 배우자가 술을 마시고 사람들과 어울리는 공간에 방문했다면 불편하게 느끼는 사람도 있을 수 있다. 부부마다 사생활을 받아들이는 기준이 다르고, 특정 장소에 대한 인식도 제각각이다. 그러니 이번 영상을 보고 의아해한 반응 자체를 모두 편견이라고 단정할 수는 없다.

다만 의문을 갖는 것과 잘못을 단정하는 것은 전혀 다른 문제다.

공개된 영상 속 김원효는 노래를 부르고 지인인 후배와 어울렸다. 현재까지 알려진 내용만으로는 부적절한 행동이 확인되지 않았다. 그런데도 일부에서는 그가 평소 방송에서 보여준 애처가 이미지까지 거론하며 의심의 눈초리를 보냈다.

이번 논란에는 트랜스젠더 바라는 공간에 대한 선입견이 작용한 것으로 보인다. 이름만으로 부적절한 장소일 것이라고 짐작하고, 그곳을 방문한 사람에게까지 의심을 보내는 것이다. 종사자의 성별 정체성만으로 장소의 성격을 단정하거나 방문객의 도덕성을 평가할 근거는 없다.

온라인 반응

◆누가 논란을 키웠나

유명인 부부의 사생활에 관심이 쏠리는 건 어제오늘의 일이 아니다. 김원효와 심진화처럼 방송에서 서로에 대한 애정을 자주 드러낸 부부라면 더욱 그렇다. 대중은 방송에서 본 모습을 토대로 두 사람의 관계를 이해하고, 때로는 기대까지 품는다.

더욱 우려스러운 것은 논란이 만들어지는 방식이다. 누군가 올린 짧은 영상에 몇몇 사람의 추측이 더해진다. 온라인 커뮤니티에서 의혹이 확산하고, 언론은 이를 '논란'이라는 이름으로 전달한다. 정작 무엇이 잘못됐는지는 충분히 따져보지 않은 채 당사자에게 해명부터 요구하는 일이 반복된다.

연예인에게도 책임져야 할 행동은 있다. 불법행위나 타인에게 피해를 준 사실이 확인됐다면 당연히 비판받아야 한다. 그러나 그 기준은 확인된 사실이어야 한다. 방문 장소가 낯설거나 개인적으로 마음에 들지 않는다는 이유만으로 비난할 수는 없다.

이번 사건에서 심진화는 남편의 방문 경위를 설명했고, 자신도 이미 알고 있던 일이라고 밝혔다. 그렇다면 이제 돌아봐야 할 것은 김원효의 방문 자체보다 이를 논란으로 받아들인 우리의 시선이다.

트랜스젠더 바를 낯설게 느낄 수 있다. 이해하기 어려울 수도 있다. 그러나 낯설다는 이유만으로 잘못이 되는 것은 아니다. 누군가를 비판하려면 최소한 무엇을 잘못했는지부터 따져야 한다.

논란은 저절로 생기지 않는다. 누군가는 의혹을 제기하고, 누군가는 이를 퍼뜨린다. 언론마저 사실 확인보다 온라인 반응을 앞세운다면 논란은 더 커진다. 이번 일에서 돌아봐야 할 것은 김원효의 방문보다 이를 문제로 뉴스를 만들고 소비하는 이들의 시선이다

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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