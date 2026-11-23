불꽃 파이터즈가 니퍼트와 오승환을 잇달아 마운드에 올리며 강릉영동대의 거센 공세에 맞선다.

23일 공개되는 스튜디오C1 ‘불꽃야구2’ 26화에서는 불꽃 파이터즈와 강릉영동대의 치열한 승부가 펼쳐진다.

올 시즌 두 번째 등판에 나선 니퍼트는 연습구부터 묵직한 공을 던지며 감탄을 자아낸다. 그러나 강릉영동대 타자들이 니퍼트의 공을 받아치기 시작하면서 경기 분위기가 달라진다. 여기에 강릉영동대 타점 1위 타자까지 등장하자 이를 지켜보던 김성근 감독은 결국 자리에서 일어나 마운드를 방문한다.

기세가 오른 강릉영동대 타선을 막기 위해 불꽃 파이터즈의 최후의 카드인 오승환도 마운드에 오른다. 앞선 부산고전에서 3실점을 기록한 이후 처음으로 등판하는 오승환은 달라진 투구폼으로 선수들의 시선을 사로잡는다.

오승환은 강릉영동대 타자들을 상대로 특유의 돌직구를 앞세워 차근차근 주도권을 잡아간다. 지난 경기에서 아쉬움을 남겼던 오승환이 명예 회복에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.

강릉영동대 역시 불꽃 파이터즈의 불펜진에 맞서 연속으로 대타를 투입하며 승부수를 던진다. 타자들의 과감한 스윙에 경기장에는 긴장감이 감돈다.

이런 가운데 오승환의 투구에 상대 타자가 방망이를 휘두른 순간 이대호가 갑작스럽게 그라운드에 드러눕는 상황이 발생한다. ‘수비 요정’ 이대호에게 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.

아울러 제작진에 따르면 파이터즈를 위협하는 강릉영동대 강타자가 등장한다. 그는 중요한 순간 날카로운 타구를 때려내며 물오른 타격감을 자랑한다. 이날 경기를 보러 온 임영기, 현빈 역시 관중석에서 “쟤 진짜 잘친다고”라며 감탄을 감추지 못한다. 과연 파이터즈의 간담을 서늘하게 한 이 선수의 플레이는 어떤 모습일지 관심이 집중된다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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