서예가이자 한시 작가인 윤향(侖香) 김분호가 한 해를 마무리하며 처음 붓을 잡았던 순간의 열정과 고향 춘천에 대한 애정을 담은 개인전을 연다.

김 작가는 오는 12월 4일부터 9일까지 춘천미술관 2층 전시실에서 ‘붓 끝에 담은 초심(初心)과 고향 춘천의 풍광’을 주제로 개인전 ‘초심전(初心展)’을 개최한다.

이번 전시에서는 매월당 김시습의 ‘취유춘성’ 대작을 비롯해 신사임당과 퇴계 이황의 시, 독서 명언, 금강경 구절 등 고전의 울림을 담은 서예 작품 40여점을 선보인다. 다양한 서체로 표현한 작품에 원문과 한글 풀이를 함께 담아 관람객들이 서예의 조형미와 문학적 깊이를 동시에 느낄 수 있도록 했다.

김 작가는 작가노트를 통해 한 해를 마무리하는 12월을 맞아 처음 붓을 잡았던 날의 순수한 열정과 떨림을 다시금 깊이 새겨보고, 붓 끝에 실어 보낸 오랜 사색과 다짐의 시간을 반추하며 마음을 다잡고자 한다고 전했다.

김 작가는 1977년 제1회 전국휘호대회에서 장려상을 받으며 등단했다. 이후 춘천미술 창작상(2017), 춘천시민상 문화예술부문(2019) 등을 수상하며 지역 서예 발전에 힘써왔다.

현재 대한민국미술대전과 강원미술대전 서예 부문 초대작가이자 한국한시협회 춘천지회 부회장, 국제서법예술연합 강원지회 부지회장으로 활동하고 있다. 저서로는 ‘찬송과 기도로 쓴 시편’(2010), ‘춘천의 노래’(2017), 자작 한시집 ‘한시 서예로 꽃피다’(2024) 등이 있다.

이번 전시는 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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