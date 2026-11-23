최미나수가 걱정과 응원에 감사하다는 마음을 전했다. 출처=최미나수 SNS

일본 오사카에서 열린 시상식 레드카펫 진행 중 강추위에 떨며 안타까움을 자아냈던 방송인 최미나수가 건강한 근황을 전했다.

최미나수는 23일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “따뜻한 응원과 걱정까지 보내주신 많은 분께 진심으로 감사드린다”며 “저는 지금 굉장히 따뜻하고 마음도 따끈따끈하며, 맛있는 음식도 많이 먹었다”고 밝혔다.

최미나수가 걱정과 응원에 감사하다는 마음을 전했다. 출처=최미나수 SNS

최미나수가 걱정과 응원에 감사하다는 마음을 전했다. 출처=최미나수 SNS

앞서 최미나수는 지난 20일 일본 오사카 쿄세라돔에서 개최된 ‘2026 MAMA AWARDS’의 레드카펫 MC로 무대에 올랐다. 당시 그는 어깨와 등이 드러나는 흰색 홀터넥 드레스를 입고 약 1시간 동안 야외 무대에서 참석자 인터뷰를 진행했다.

하지만 당일 오사카의 평균 기온이 10도 안팎에 머문 데다 강한 바람까지 불면서 체감 온도가 크게 떨어졌고, 얇은 드레스 차림의 최미나수가 연신 몸과 손을 떨며 말을 더듬는 모습이 포착됐다. 인터뷰이로 나선 전 배구선수 김연경이 그에게 낮은 목소리로 “괜찮냐”고 안부를 묻는 장면이 전파를 타기도 했다. 방송 이후 온라인 커뮤니티 등에서는 스태프들의 의상 및 방한 대처를 지적하며 우려를 표하는 반응이 이어졌다.

최미나수가 걱정과 응원에 감사하다는 마음을 전했다. 출처=최미나수 SNS

최미나수는 이날 게시글에서 첫 레드카펫 진행에 대한 소회도 함께 전했다. 그는 “처음 MC를 맡게 됐다는 소식을 들었을 때부터 설렘 반, 걱정 반이었는데 소중한 추억으로 남았다”며 “전 세계 아티스트와 팬들의 열정을 가까이서 느끼고 음악으로 연결되는 순간을 함께해 영광이었다”고 적었다. 이어 “긴장도 많이 했고 모든 순간이 완벽하지는 않았겠지만, 새로운 모습을 발견하고 한 뼘 더 성장할 수 있었다”고 덧붙였다.

한편 2021년 미스코리아 선발대회 선 출신인 최미나수는 올해 초 공개된 넷플릭스 예능 프로그램 ‘솔로지옥5’에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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