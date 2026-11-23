이강인(가운데)이 23일 스페인 헤타페의 에스타디오 콜리세움에서 열린 헤타페와의 2026~2027 스페인 라리가 13라운드 원정 경기에서 승리한 뒤 동료들과 기뻐하고 있다. 사진=AT 마드리드 홈페이지 캡처

측면에 가둬두기엔 아깝다. 이강인(아틀레티코 마드리드)의 왼발은 중앙에서도 빛났다. 낯선 자리에서도 경기 흐름을 바꾸는 패스 한 방으로 자신의 가치를 증명했다. 소속팀에서 찾은 새로운 가능성이 대표팀에도 새로운 화두를 던졌다.

AT 마드리드 이강인은 23일 스페인 헤타페의 에스타디오 콜리세움에서 끝난 헤타페와의 2026~2027 스페인 라리가 13라운드 원정 경기에서 후반 45분 교체 투입돼 팀의 3번째 득점의 기점 역할을 했다. 팀은 3-0으로 승리했다.

이강인은 이날 2선 중앙 공격형 미드필더로 나섰다. 최전방 공격수 훌리안 알바레스를 그대로 둔 채 카르도주보다 공격 성향이 강한 이강인을 투입해 전개에 속도를 더하겠다는 계산이었다. 적중했다. 공격포인트 없이도 빛났다. 중앙에서 날카로운 슈팅은 물론 경기 흐름을 조율하고 결정적인 패스로 공격의 주도권을 잡았다.

하이라이트는 후반 41분이었다. 눈과 발이 번뜩였다. 하프라인 부근에서 공을 받자마자 몸을 돌려 전방으로 쇄도하던 알렉산데르 쇠를로트에게 킬패스를 찔렀다. 문전으로 질주하던 쇠를로트는 상대 수비수 제네 다코남에게 밀려 넘어졌다. 온필드 리뷰 결과 다코남은 퇴장을 당했다. 쇠를로트는 페널티킥을 얻었다. 키커로 나선 알레한드로 그리말도가 골망을 흔들었다.

축구 통계 매체 소파스코어로부터 준수한 평점 7.2를 받았다. 패스 성공률 87%(20/23), 키패스 2회, 결정적 기회 창출 2회, 크로스 성공률 100%(1/1) 등을 기록하며 공격 중심에 섰다. 스페인 매체 문도 데포르티보는 이강인을 ‘액셀러레이터(가속기)’에 비유하며 “매우 직선적인 플레이를 펼쳤다. 상대 진영에서 더 좋은 활약을 펼쳤다”고 호평했다.

한국 축구대표팀에도 시사점을 남긴다. 이강인의 활용법은 그동안 대표팀의 주요 과제 중 하나였다. 이강인은 홍명보 전 대표팀 감독과 로베르트 모레노 임시 감독 체제에서 주로 오른쪽 측면 미드필더로 기용됐다. 소속팀에서 세컨드 스트라이커와 측면 미드필더를 포함해 다양한 포지션을 오간 것과는 달랐다. 이강인의 장점을 극대화할 수 있는 위치와 역할을 찾아야 한다는 의견이 이어진 이유다.

실제로 이강인은 올해 치른 11번의 A매치에서 2도움에 그쳤다. 창의적인 공격 전개와 탈압박 능력, 날카로운 크로스 능력을 갖췄다는 점을 고려하면 아쉬운 성적표다. 이번 헤타페전이 해답이 될 수 있다.

이날 퍼포먼스는 이강인의 역할을 특정 포지션에 한정할 필요가 없다는 점을 보여줬다. 결국 중요한 건 전술적 유연함이다. 상대의 전력과 전술, 경기 상황에 따라 이강인의 장점을 극대화할 수 있는 방법을 마련해야 한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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