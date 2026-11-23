사진 제공 = 金馬執委會(금마장 집행위원회)

그룹 아이들(i-dle) 슈화가 중화권의 권위 있는 영화 시상식인 금마장에 시상자로 나서며 배우로서의 존재감을 드러냈다.

슈화는 지난 22일 타이베이 뮤직센터에서 열린 제63회 금마장 시상식에 참석했다. 금마장은 오랜 역사와 전통을 자랑하는 중화권의 대표적인 영화상이다.

데뷔 후 처음으로 금마장 시상식에 참석한 슈화는 골드 컬러의 드레스를 입고 레드카펫에 등장해 현장의 환호를 받았다. 레드카펫 인터뷰에서는 “영화의 세계를 처음 접하는 만큼 모든 감독님과 배우분들을 만나고 싶다”며 참석 소감을 밝혔다.

이어 슈화는 배우 임백굉과 함께 최우수 의상·분장상과 최우수 미술상 시상자로 무대에 올랐다. 시상에 앞서 영화 ‘아메리칸 걸’을 연출한 피오나 론 감독과 함께한 첫 영화 ‘오래오래 행복하게(Happily Ever After)’를 소개하며 내년 극장 개봉을 앞둔 작품에 대한 관심과 응원을 당부했다.

사진 제공 = 金馬執委會(금마장 집행위원회)

슈화는 ‘오래오래 행복하게’에서 주인공 키티(린자치) 역을 맡아 처음으로 연기에 도전했다. 첫 주연작으로 제31회 부산국제영화제에 참석해 영화 팬들과 만났으며 해당 작품은 제51회 토론토국제영화제와 제39회 도쿄국제영화제에도 초청되며 개봉 전부터 주목받았다.

슈화는 지난해에 이어 올해도 타오위안 관광 홍보대사로 위촉됐다. 아이들 멤버이자 배우로 활동 영역을 넓히는 동시에 관광 홍보대사로서 고향인 타오위안의 매력을 알리고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]