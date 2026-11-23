[사진=A+E Global Media]

씨엔블루 멤버 겸 배우 정용화가 까칠함과 다정함을 오가는 반전 매력으로 안방극장에 설렘을 안기고 있다.

정용화는 라이프타임 채널 토일드라마 ‘밑도 끝도 없이, 너다’에서 키스신을 찍지 못하는 비밀을 지닌 톱스타 엄태봉 역을 맡아 열연 중이다. 극 중 오해라(홍승희)와 서로의 마음을 확인한 엄태봉은 다정한 면모부터 귀여운 질투까지 다채로운 매력을 보여주고 있다.

극 초반 오해라와 사사건건 부딪혔던 엄태봉은 기억을 잃고 혼란에 빠진 오해라를 안쓰럽게 여기며 조금씩 달라졌다. 오해라의 말에 투덜거리면서도 결국 그의 뜻에 맞춰 행동하는 등 겉은 까칠하지만 속은 따뜻한 면모를 드러냈다.

오해라의 옥탑방 이웃인 한정우(이이경)를 향한 질투심도 눈길을 끈다. 평소 여유로운 태도를 보이던 엄태봉은 두 사람이 함께 있을 때면 신경 쓰이는 기색을 감추지 못했다. 정용화는 이러한 미묘한 감정 변화를 특유의 능청스러운 연기로 풀어내며 웃음과 설렘을 동시에 안겼다.

오해라만을 위한 특별한 이벤트도 펼쳐졌다. 엄태봉은 자신이 출연한 드라마 ‘황태자의 보디가드’를 현실이라고 믿는 오해라를 위해 드라마 속 배우들을 직접 섭외해 가짜 연극을 꾸몄다. 오해라가 믿고 있는 세상을 지켜주려는 행동을 통해 그를 향한 깊은 마음을 드러냈다.

정용화는 까칠함과 다정함, 능청스러움과 진중함을 넘나들며 엄태봉의 입체적인 매력을 그려내고 있다. 섬세한 감정 표현으로 로맨스의 몰입도를 높이고 있는 정용화가 앞으로 보여줄 활약에도 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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