김채원이 차분하고 시크한 드레스 패션을 선보였다. 출처=김채원 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 멤버 김채원이 독보적인 드레스 자태를 뽐냈다.

김채원은 지난 22일 자신의 SNS에 “피어나(팬덤명) 감사합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

김채원이 차분하고 시크한 드레스 패션을 선보였다. 출처=김채원 SNS

김채원이 차분하고 시크한 드레스 패션을 선보였다. 출처=김채원 SNS

공개된 사진 속 김채원은 은은한 광택이 감도는 블랙 새틴 소재의 원숄더 드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 한쪽 어깨선을 과감히 드러낸 언밸런스 디자인에 상단과 스커트 라인을 따라 입체적으로 잡힌 셔링과 러플 디테일이 더해져 세련된 실루엣을 완성했다.

김채원이 차분하고 시크한 드레스 패션을 선보였다. 출처=김채원 SNS

김채원이 차분하고 시크한 드레스 패션을 선보였다. 출처=김채원 SNS

여기에 화려함을 덜어낸 얇은 실버 초커와 팔찌, 미니멀한 이어커프를 매치해 절제된 우아함을 강조했다. 앞머리를 자연스럽게 내린 업스타일 헤어와 차분한 메이크업은 블랙 드레스 특유의 시크한 무드와 어우러지며 청초하면서도 도회적인 매력을 배가시켰다.

한편, 김채원이 속한 르세라핌은 최근 일본 오사카 교세라돔에서 열린 ‘2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)’에 참석해 3관왕의 영예를 안으며 글로벌 인기를 입증했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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