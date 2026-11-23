라이엇 게임즈가 국내에서 처음으로 개최한 ‘리그 오브 레전드: 와일드 리프트’의 글로벌 커뮤니티 행사가 이틀간 3000여명의 방문객을 동원하며 막을 내렸다.
라이엇 게임즈는 지난 21~22일 서울 성동구 성수동 에스팩토리에서 열린 글로벌 커뮤니티 행사 ‘2026 와일드 라운드: 스매쉬(2026 Wild Rounds: SMASH)’를 성황리에 마쳤다고 23일 밝혔다.
스매쉬는 전 세계 와일드 리프트 플레이어와 크리에이터가 함께하는 글로벌 커뮤니티 행사로 한국에서 열린 것은 이번이 처음이다. 행사 입장권은 지난 4일 사전예약을 시작한 지 하루 만에 모두 예약되며 개최 전부터 높은 관심을 모았다.
이번 행사에서는 글로벌 대회와 K/DA 테마의 다양한 체험 프로그램이 펼쳐졌다. 총 6개 팀이 참가한 커뮤니티 챔피언십에서는 한국 대표 네코 게이밍(Neko Gaming)이 결승에서 중국의 퍼슈트 오브 프라이머시(Pursuit Of Primacy)를 세트 스코어 2대1로 꺾고 역전 우승을 차지했다.
‘쇼메이커’ 허수와 ‘스매쉬’ 신금재가 참여한 레전드 올스타 매치와 가수 정동하, 유튜버 테스터훈이 함께한 인플루언서 매치도 관람의 재미를 더했다.
관람객들은 K/DA 음악을 활용한 리듬 게임과 와일드 리프트 배틀 존 등 다양한 체험 프로그램을 즐겼다. 개발자 질의응답(Q&A) 세션에서는 개발진과 플레이어가 직접 소통하고 이벤트 매치를 함께 즐기는 시간도 마련됐다.
와일드 리프트 개발진은 “한국에서 처음 열린 스매쉬에 관심을 갖고 함께해 주신 플레이어 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 한국 플레이어들의 목소리에 귀 기울여 게임을 꾸준히 개선하고, 플레이어들이 함께 즐기고 교류할 수 있는 기회를 늘려 나가겠다”고 말했다.
지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com
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