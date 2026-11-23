2026 와일드 라운드: 스매쉬 현장. 사진=라이엇 게임즈

라이엇 게임즈가 국내에서 처음으로 개최한 ‘리그 오브 레전드: 와일드 리프트’의 글로벌 커뮤니티 행사가 이틀간 3000여명의 방문객을 동원하며 막을 내렸다.

라이엇 게임즈는 지난 21~22일 서울 성동구 성수동 에스팩토리에서 열린 글로벌 커뮤니티 행사 ‘2026 와일드 라운드: 스매쉬(2026 Wild Rounds: SMASH)’를 성황리에 마쳤다고 23일 밝혔다.

스매쉬는 전 세계 와일드 리프트 플레이어와 크리에이터가 함께하는 글로벌 커뮤니티 행사로 한국에서 열린 것은 이번이 처음이다. 행사 입장권은 지난 4일 사전예약을 시작한 지 하루 만에 모두 예약되며 개최 전부터 높은 관심을 모았다.

이번 행사에서는 글로벌 대회와 K/DA 테마의 다양한 체험 프로그램이 펼쳐졌다. 총 6개 팀이 참가한 커뮤니티 챔피언십에서는 한국 대표 네코 게이밍(Neko Gaming)이 결승에서 중국의 퍼슈트 오브 프라이머시(Pursuit Of Primacy)를 세트 스코어 2대1로 꺾고 역전 우승을 차지했다.

2026 와일드 라운드: 스매쉬에서 우승한 한국 대표 Neko Gaming

‘쇼메이커’ 허수와 ‘스매쉬’ 신금재가 참여한 레전드 올스타 매치와 가수 정동하, 유튜버 테스터훈이 함께한 인플루언서 매치도 관람의 재미를 더했다.

관람객들은 K/DA 음악을 활용한 리듬 게임과 와일드 리프트 배틀 존 등 다양한 체험 프로그램을 즐겼다. 개발자 질의응답(Q&A) 세션에서는 개발진과 플레이어가 직접 소통하고 이벤트 매치를 함께 즐기는 시간도 마련됐다.

와일드 리프트 개발진은 “한국에서 처음 열린 스매쉬에 관심을 갖고 함께해 주신 플레이어 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 한국 플레이어들의 목소리에 귀 기울여 게임을 꾸준히 개선하고, 플레이어들이 함께 즐기고 교류할 수 있는 기회를 늘려 나가겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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