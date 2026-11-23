공유오피스 브랜드 헤드오피스는 2027년 새해를 앞두고 서울 서초교대점에서 예비 창업자와 1인 사업자, 소규모 기업을 대상으로 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 창업과 사업장 이전을 준비하는 사업자들의 사무실 이용 부담을 덜고, 업무 형태에 적합한 사무공간을 합리적인 비용으로 이용할 수 있도록 마련됐다.

헤드오피스 서초교대점은 공유오피스와 비상주사무실 서비스를 함께 운영하고 있다. 상시 업무공간이 필요한 사업자부터 별도의 사무실 없이 사업장 주소지를 필요로 하는 개인사업자까지 업무 방식과 사업 규모에 따라 이용 형태를 선택할 수 있다.

이곳 관계자는 “서초구 교대 일대는 법률·세무·회계 등 전문서비스업을 비롯해 다양한 사업체가 활동하는 업무지역으로, 대중교통 접근성이 좋아 사업장 입지를 고려하는 사업자들에게 적합한 지역”이라며 “창업 초기에는 사무실 위치뿐 아니라 임대료와 관리비 등 고정비용도 함께 고려해야 하는 만큼, 공유오피스와 비상주사무실이 사업 규모와 업무 방식에 따른 합리적인 선택지가 될 수 있다”고 말했다.

공유오피스는 계약 조건에 따라 사무가구와 인터넷 등 업무에 필요한 시설을 이용할 수 있어 초기 사무실 마련에 따른 비용 부담을 줄일 수 있다. 비상주사무실은 별도의 상주 공간 없이 사업장 주소지가 필요한 온라인 사업자나 프리랜서 등이 활용할 수 있으며, 계약 전 업종별 사업자등록 가능 여부와 이용 조건을 확인하는 것이 좋다.

헤드오피스 서초교대점 관계자는 “새해를 앞두고 창업과 사업장 이전을 준비하는 고객들이 합리적인 비용으로 사무공간을 이용할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 사업자들의 다양한 업무 형태와 이용 수요를 고려해 편리하고 안정적인 사무실 이용 환경을 제공하는 데 힘쓰겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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