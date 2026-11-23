사지=PBA 제공

프로당구 PBA-LPBA 시즌 6번째 투어의 막이 올랐다.

프로당구협회(PBA)는 23일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 프로당구 2026∼2027시즌 6차 투어 ‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’ 개막식을 열고 본격적인 대회 일정에 돌입했다. 이날 개막식에는 PBA 장상진 부총재를 비롯해 휴온스 송수영 대표이사 등이 참석했다.

시즌 6번째 투어를 맡은 휴온스는 2021∼2022시즌부터 6시즌째 PBA-LPBA 투어를 개최하고 있다. 아울러 휴온스는 프로당구팀 ‘휴온스 헬스케어 레전드’를 운영하고 있다. 휴온스는 이번 시즌 팀리그 2라운드와 4라운드 우승을 기록하며 종합 순위 1위(27승9패·승점 71)에 올라 있다.

휴온스 송수영 대표이사는 “올 시즌 치열한 레이스를 거듭하며 매 투어마다 한계를 뛰어넘는 명승부와 드라마틱한 스토리가 펼쳐지고 있다. 그 역동의 현장에 휴온스가 타이틀 스폰서로서 함께 할 수 있어 더욱 뜻깊게 느껴진다”며 “이번 ‘휴온스 챔피언십’에서 굵은 땀방울을 흘리며 묵묵히 기량을 닦아 온 선수분들이 본 투어를 통해 꿈꾸던 값진 성취를 이루시기를 진심으로 기원한다”고 환영사를 전했다.

사지=PBA 제공

이어 PBA 장상진 부총재는 “이번 시즌 PBA는 젊은 피와 베트남 선수들의 약진이 돋보이며, LPBA 역시 매 대회 각기 다른 챔피언이 탄생하며 여자 프로당구의 춘추전국 시대를 열고 있다. 이번 ‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’에서는 또 어떤 선수가, 어떤 멋진 드라마를 만들어 낼 지 당구 팬들 모두 함께 지켜봐 주시기 바란다”면서 대회 개회를 선언했다.

‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’은 개막식 직후 시작된 PBA 128강전 최성원(휴온스)-문호범, 응오딘나이(베트남·휴온스)-김정호 등의 개막 경기를 시작으로 본격적인 대회 일정에 돌입했다. 28일 오후 9시30분에는 LPBA 결승전이, 대회 최종일인 29일 오후 8시에는 우승 상금 1억원이 걸린 PBA 결승전으로 대회가 마무리된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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