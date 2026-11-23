리즈가 화이트와 블랙으로 다채로운 매력을 선보였다. 출처=리즈 SNS

그룹 아이브(IVE)의 리즈가 화이트와 블랙을 오가는 극과 극 스타일링으로 다채로운 매력을 발산했다.

리즈는 지난 22일 자신의 개인 SNS를 통해 별다른 문구 없이 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

리즈가 화이트와 블랙으로 다채로운 매력을 선보였다. 출처=리즈 SNS

리즈가 화이트와 블랙으로 다채로운 매력을 선보였다. 출처=리즈 SNS

리즈가 화이트와 블랙으로 다채로운 매력을 선보였다. 출처=리즈 SNS

공개된 사진 속 리즈는 아이보리 및 화이트 톤의 코르셋 디테일 톱에 하늘거리는 시폰 소재를 레이어드해 몽환적인 분위기를 자아냈다. 여기에 은은한 광택이 감도는 새틴 하의를 매치했으며, 왼쪽 손목에는 붕대 형태의 화이트 밴드 액세서리를 더해 유니크한 스타일링을 완성했다.

리즈가 화이트와 블랙으로 다채로운 매력을 선보였다. 출처=리즈 SNS

리즈가 화이트와 블랙으로 다채로운 매력을 선보였다. 출처=리즈 SNS

이어진 사진에서는 상반된 매력을 드러냈다. 리즈는 목을 감싸는 홀터넥 디자인에 한쪽 어깨 라인을 드러낸 비대칭 블랙 시스루 드레스를 완벽하게 소화했다. 몸의 실루엣을 따라 흐르는 드레이핑과 시폰 소재가 어우러져 한층 성숙하고 고혹적인 아우라를 풍겼다.

한편, 리즈가 속한 아이브는 지난 10월 선공개 싱글 ‘Looks Can Kill’과 다섯 번째 EP ‘Looks Can Kill’을 발매하며 과감한 콘셉트 변신으로 활발한 활동을 펼쳤다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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