안유진이 몽환적인 무대 의상을 선보였다. 출처=안유진 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 안유진이 고혹적인 무대 비하인드 컷으로 시선을 사로잡았다.

안유진은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "shall it all be sung, be done like this"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

안유진이 몽환적인 무대 의상을 선보였다. 출처=안유진 SNS

안유진이 몽환적인 무대 의상을 선보였다. 출처=안유진 SNS

공개된 사진 속 안유진은 우아한 아이보리 톤의 의상을 입고 몽환적인 아우라를 뽐내고 있다. 하이넥 시스루 메쉬 블라우스에 코르셋 디테일의 크롭 톱을 레이어드해 입체감을 살렸으며, 어깨의 퍼프 라인과 소매 끝 러플 리본 장식으로 로맨틱한 무드를 극대화했다. 여기에 자연스러운 셔링과 드레이핑 리본이 돋보이는 새틴 미니 스커트를 매치해 인형 같은 비주얼을 완성했다.

안유진이 몽환적인 무대 의상을 선보였다. 출처=안유진 SNS

안유진이 몽환적인 무대 의상을 선보였다. 출처=안유진 SNS

한편, 안유진이 속한 아이브는 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 시상식에 참석해 ‘여자 그룹상’과 ‘베스트송 TOP10’을 수상하며 글로벌 대세의 저력을 입증했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]