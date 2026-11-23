그룹 아이브(IVE)의 멤버 안유진이 고혹적인 무대 비하인드 컷으로 시선을 사로잡았다.
안유진은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "shall it all be sung, be done like this"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 안유진은 우아한 아이보리 톤의 의상을 입고 몽환적인 아우라를 뽐내고 있다. 하이넥 시스루 메쉬 블라우스에 코르셋 디테일의 크롭 톱을 레이어드해 입체감을 살렸으며, 어깨의 퍼프 라인과 소매 끝 러플 리본 장식으로 로맨틱한 무드를 극대화했다. 여기에 자연스러운 셔링과 드레이핑 리본이 돋보이는 새틴 미니 스커트를 매치해 인형 같은 비주얼을 완성했다.
한편, 안유진이 속한 아이브는 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 시상식에 참석해 ‘여자 그룹상’과 ‘베스트송 TOP10’을 수상하며 글로벌 대세의 저력을 입증했다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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