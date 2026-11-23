사진=한국스포츠레저 제공

“매우 뜻깊은 활동입니다.”

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁 사업자인 한국스포츠레저는 23일 “최근 경기도 광주시 초월읍에 위치한 초록우산 한사랑마을과 한사랑장애영아원을 찾아 임직원들이 참여하는 단체 봉사활동을 진행했다”고 밝혔다.

한국스포츠레저 출범 이후 임직원들이 함께 참여한 첫 단체 사회공헌 활동이다. 지역사회 소외계층에게 실질적인 도움을 전하고 공공기관으로서 사회적 책임을 다하기 위해 마련됐다.

사진=한국스포츠레저 제공

이날 행사에 참여한 임직원들은 중증장애인 거주시설인 한사랑마을과 장애영유아 거주시설인 한사랑장애영아원 두 곳으로 나뉘어 시설별 특성에 맞는 봉사활동을 펼쳤다. 특히 이번 봉사활동에는 스포츠토토 빙상단 소속 김동욱 선수도 동참해 의미를 더했다.

한국스포츠레저는 이번 봉사활동을 계기로 두 시설의 생활환경 개선 등을 위해 총 3000만원의 후원금을 전달했다. 후원금은 한사랑마을의 냉난방기 설치 비용 일부를 지원하고, 한사랑장애영아원에는 아동 공부방 조성을 위한 책상과 의자 등 학습용 가구를 마련하는 데 활용될 예정이다.

김대욱 한국스포츠레저 대표이사는 “한국스포츠레저 출범 이후 임직원들이 한뜻으로 뭉쳐 이웃들과 따뜻한 한 끼를 나누고, 생활 환경을 개선해 아이들의 배움터를 가꾸는데 힘을 보탤 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 전국 사업장과 스포츠단을 중심으로 지역사회에 실질적인 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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