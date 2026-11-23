KB국민은행 박지수(가운데)가 지난 22일 청주체육관에서 열린 삼성생명과의 2026~2027 여자프로농구 홈경기 도중 동료들과 하이파이브하고 있다. 사진=WKBL 제공

“신인 때 이후 이렇게 계속 져본 건 처음이에요.”

국내·외 무대를 종횡무진 누빈 프로 11년 차 박지수(KB국민은행)마저 안도의 한숨을 내쉬었다. 급한 불은 껐지만, 반등을 이어가려면 운동화 끈을 더 조여맬 필요가 있다.

여자프로농구 ‘디펜딩 챔피언’ KB는 25일 아산이순신체육관서 우리은행과 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 원정경기를 치른다. 앞선 삼성생명전에서 70-44로 이겨 4연패를 끊고 홈 첫 승을 거뒀다. 현재 2승5패로 여전히 플레이오프(PO) 진출권 밖인 5위다.

지난 시즌과는 영 딴판이다. 정규리그 30경기 동안 21승(9패)을 수확해 통합우승까지 내달렸던 팀이 불과 7경기 만에 벌써 5패를 쌓은 것. 개막 전 미디어 관계자 43명 중 19명(44.2%)이 KB를 우승 후보 1순위로 꼽았고, 전원이 PO 진출을 예상했던 것과 대조적이다.

KB국민은행 허예은이 지난 22일 청주체육관에서 열린 삼성생명과의 2026~2027 여자프로농구 홈경기에서 득점한 뒤 백코트하고 있다. 사진=WKBL 제공

날카로웠던 칼날이 무뎌졌다. 경기당 득점은 지난 시즌 71.7점(1위)서 64.3점(5위)으로, 어시스트는 19.4개(1위)에서 16.0개(4위)로 줄었다. 2점슛 성공률은 47.5%에서 42.2%, 3점슛 성공률 역시 33.0%에서 29.1%로 떨어졌다.

외곽은 물론 골밑까지 두루 책임졌던 강이슬(우리은행)의 이탈이 컸다. 자유계약(FA)으로 떠난 그의 몫을 나눠야 하는 상황서 새로 영입한 가드 윤예빈마저 무릎 부상으로 빠졌다. 김완수 KB 감독이 양지수와 이채은 등에게 팀 주축인 박지수, 허예은만 바라보지 말고 자신 있게 공격하라고 주문한 이유다.

박지수의 조기 복귀도 단번에 해답이 되진 못했다. 발목과 햄스트링 부상으로 비시즌 훈련을 충분히 소화하지 못한 데다 정규리그 첫 3경기에도 결장해 동료들과 손발을 맞출 시간이 부족했다. 스스로 평가한 몸 상태도 70~80% 수준이다. 김 감독은 박지수가 뛸 때와 빠질 때 동료들의 움직임과 타이밍이 달라지는 만큼 호흡을 더 맞춰야 한다고 짚었다.

KB국민은행 박지수(가운데)가 지난 22일 청주체육관에서 열린 삼성생명과의 2026~2027 여자프로농구 홈경기에서 상대 팀 집중 견제를 받고 있다. 사진=WKBL 제공

수비서도 조율이 필요하다. KB가 허용한 3점슛은 62개로 하나은행(67개)에 이어 두 번째로 많았다. 박지수의 높이를 살리면서 외곽도 지켜야 한다. 구역을 나눠 지키는 지역방어로 박지수를 골밑에 두면 외곽의 상대를 강하게 압박하기 어려울 터.

반대로 상대를 한 명씩 맡는 맨투맨 수비에선 박지수도 외곽까지 따라 나가야 해 체력 부담이 커진다. 그럼에도 박지수는 지역방어서 외곽슛도 골밑 공격도 놓치는 느낌이었다며, 힘들더라도 맨투맨이 팀에 더 유리하다고 봤다.

접전을 잡으려면 벤치의 대응도 뒷받침돼야 한다. 4연패 중 3경기는 7점 차 이내 패배였다. 사령탑도 신경 쓰이는 대목이다. 흐름이 넘어갈 때 선수 교체 등 대응 시점을 더 잘 잡아야 한다고 돌아봤다.

삼성생명전서 해법을 엿봤다. 박지수가 전반 무득점에 그친 사이 허예은과 양지수, 성수연 등이 공격을 이끈 것. 박지수는 이해란을 끈질기게 쫓으며 수비로 힘을 보탰다. 김 감독은 “호흡이 조금씩 맞아 들어가는 게 보인다”고 평가했다. 우승의 기억은 잠시 접어두고, KB는 다시 한 조각씩 새 시즌의 퍼즐을 맞춰가는 중이다.

김완수 KB국민은행 감독이 지난 21일 청주체육관에서 열린 신한은행과의 2026~2027 여자프로농구 홈경기 도중 선수들에게 작전을 지시하고 있다. 사진=WKBL 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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