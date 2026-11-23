사진=AP/뉴시스

태극낭자들이 메이저 2승으로 자존심을 세웠다. 다만 세계 여자골프의 주도권을 되찾기까지는 아직 갈 길이 남았다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌이 막을 내린 가운데 한국 선수들은 굵직한 우승을 일궈내면서도 국가별 다승 경쟁과 주요 개인 타이틀에서는 미국과 일본의 벽을 넘지 못했다.

LPGA 투어는 23일 미국 플로리다주 네이플스에서 열린 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십을 끝으로 올해 일정을 마무리했다. 최종전 3라운드까지 선두를 달렸던 김아림이 마지막 고비를 넘지 못하면서 우승은 불발됐다. 이로써 한국 선수들은 31개 공식 대회에서 6승을 합작했다. 국가별 다승 순위에서 미국(8승), 일본(7승)에 이어 3위에 자리했다.

한때 세계 여자골프를 호령했던 한국의 위상과 비교하면 아쉬움이 남는다. 한국은 2013년부터 2020년까지 8년 연속 국가별 최다승 1위를 지켰다. 그러나 2021년 미국에 선두를 내준 뒤 좀처럼 예전의 기세를 회복하지 못하고 있다. 2022년 4승, 2023년 5승, 2024년 3승에 그쳤다. 지난해 6승으로 미국(4승)을 앞섰지만 일본(7승)에 밀렸고, 올해도 3위에 머물렀다.

사진=AP/뉴시스

사진=AP/뉴시스

그럼에도 한국 여자골프의 저력은 메이저 무대에서 빛났다. 유해란(다올금융그룹)이 중심에 섰다. KPMG 위민스 PGA 챔피언십과 에비앙 챔피언십을 연달아 제패하며 메이저 2관왕에 올랐다. 한국 선수가 한 시즌 메이저 2승을 달성한 것은 2019년 고진영(솔레어) 이후 7년 만이다. 세계 최고 선수들이 맞붙는 가장 큰 무대에서 한국 골프의 경쟁력을 증명했다는 점에서 의미가 크다.

베테랑들의 활약도 빼놓을 수 없다. 김효주(롯데)는 지난 3월 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십을 연속 제패하며 시즌 초반 상승세를 이끌었다. 이미향(볼빅)과 신지은(한화큐셀)도 각각 블루베이 LPGA와 스코틀랜드 여자오픈에서 정상에 올라 한국의 6승에 힘을 보탰다. 특정 선수에게 의존하지 않고 여러 선수가 우승을 나눠 가졌다는 점은 긍정적이다.

사진=AP/뉴시스

아쉬움도 짙게 남았다. 최혜진(롯데)은 올해도 투어 첫 우승의 문턱을 넘지 못했다. 2022년 투어 데뷔 이후 준우승만 7차례 기록했고, 아마추어 시절을 포함하면 통산 10번째 준우승이다. 스포츠 데이터 업체 엘리아스 스포츠에 따르면 1981년 집계 이래 우승 없이 준우승만 10번 기록한 첫 사례다. 꾸준히 우승 경쟁에 뛰어들고도 마지막 한 걸음을 떼지 못했다는 점에서 더욱 아쉬운 기록이다.

주요 개인 타이틀은 해외 경쟁자들에게 돌아갔다. 넬리 코르다(미국)는 메이저 2승을 포함해 시즌 4승을 거두며 올해의 선수상과 안니카 메이저 어워드를 휩쓸었다. 레이스 투 CME 글로브 1위 역시 그의 몫이었다. 지노 티띠꾼(태국)은 새 역사를 썼다. 통산 상금 약 2430만 달러(한화 약 327억원)를 쌓아 25년간 정상을 지킨 애니카 소렌스탐(2258만 달러)을 제치고 역대 1위로 올라섰다. 또한 CME그룹 투어 챔피언십 3연패를 달성하며 다승왕(5승)과 상금왕을 동시에 거머쥐었다. 일본 선수들의 약진도 두드러졌다. 최저 평균 타수상인 베어 트로피는 69.45타를 기록한 야마시타 미유(일본)가 차지했다. 올해의 신인상은 신인상 포인트 670점을 기록한 하라 에리카(일본)에게 돌아갔다.

올해는 한국 여자 골프의 정상 탈환을 위한 가능성과 과제를 동시에 확인한 시즌이었다. 2027시즌 한국 선수들이 메이저 무대의 경쟁력을 투어 전체의 지배력으로 확장할 수 있을지 시선이 쏠린다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]