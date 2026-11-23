프로야구 한화 노시환. 사진=한화이글스 제공

‘가성비 3루수’가 통할 수 있을까. 9일의 시간이 남았다.

미국 메이저리그(MLB) 입성을 노리는 노시환(한화)의 포스팅 시계가 막바지로 향하고 있다. MLB 사무국 공시에 따르면 다음달 2일 오전 7시까지 MLB 모든 구단과 협상이 가능하다. 사무국은 지난 2일 노시환의 포스팅(비공개 경쟁입찰)을 30개 구단에 공시한 바 있으며, 공시 다음날인 3일부터 딱 30일의 협상 기한을 준다.

현지에서는 3루 보강이 필요한 뉴욕 양키스, 캔자스시티 로열스 등이 행선지 후보로 오르내리고 있다. KBO리그 통산 153홈런, 장타율 0.457을 기록한 장타력과 젊은 3루 자원이라는 희소성이 매력적이다.

앞서 빅리그 문을 두드린 코리안리거들의 전례도 기대감을 키운다. 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 포스팅 공시 25일 만인 2021년 1월1일에야 계약서에 도장을 찍었다. 김혜성(LA다저스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)도 데드라인 직전에 행선지를 확정했다. 고우석(LG) 경우 협상 마감일에 계약을 마무리했다. 노시환 역시 막판 극적인 타결을 이뤄낼 가능성은 충분하다.

프로야구 한화 노시환. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 노시환. 사진=한화이글스 제공

평가는 긍정적이다. 미국 매체 야드바커는 “3루수가 필요한 팀에 노시환은 흥미로운 가성비 카드가 될 수 있다”며 “평균 이상의 파워와 스트라이크존 하단 공략 능력, MLB에서도 통할 강한 어깨를 지녔다”고 언급했다. 메이저리그 트레이드루머스(MTR)도 “시장 가치는 빅리그 투수들을 상대로 경쟁력을 증명할 수 있다는 구단들의 판단에 달렸다”면서도 “자국 리그에서 보여준 뛰어난 타격 성적은 관심을 끌기에 충분하다”고 분석했다.

가장 시선이 쏠린 곳은 양키스다. MLB닷컴은 양키스의 2027시즌 3루수 대안으로 사토 테루아키(한신 타이거즈), 알렉 봄(필라델피아 필리스)에 이어 노시환을 지목했다. 매체는 “20대 중반의 어린 나이와 3루를 지킬 수 있는 강한 송구 능력을 갖췄다”고 짚었다.

프로야구 한화 노시환. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 노시환. 사진=한화이글스 제공

최근 주전 3루수 마이켈 가르시아를 시애틀 매리너스로 보내는 대형 트레이드를 단행한 캔자스시티도 후보군에 합류했다. 구단 소식을 다루는 로열스 리뷰는 “최근 몇 년간 KBO리그에서 가장 생산적인 거포 중 한 명으로 활약했다”고 조명했다. 이 뿐만 아니다. 미국 야구 분석가 브렉 위든먼은 “타선의 경쟁력을 끌어올리기 위해 적극적인 투자가 필요하다”며 필라델피아 4번 타자 겸 주전 3루수로 노시환을 배치해야 한다고 주장했다.

변수는 지난 2월 한화와 체결한 11년 총액 307억원 규모의 비FA 다년 계약이다. KBO리그 역대 최장기·최대 규모인 이 계약에는 올 시즌 종료 뒤 선수가 원할 경우 포스팅을 허용하는 특약이 담겼다. 다만 선수와 구단 모두가 수긍할 만한 조건이 충족돼야 한다. 입찰 금액이 기대에 못 미치거나 주전 경쟁이 불투명하다면 과감히 잔류를 택할 가능성도 열려 있다.

만약 MLB 구단과 계약에 이르지 못하면 포스팅은 종료되고, 노시환은 2027시즌 한화에서 뛰게 된다. 또 내년 11월1일까지 포스팅될 수 없다.

프로야구 한화 노시환. 사진=한화이글스 제공

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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