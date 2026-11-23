안구건조증이 있어도 시력교정술을 받을 수 있다. 다만 건조증의 정도와 원인, 각막과 눈 표면 상태에 따라 수술 전 치료가 필요하거나 수술 시기를 조정할 수 있다. 겨울철에는 난방으로 실내가 건조해져 눈의 불편이 심해질 수 있는 만큼, 수술 전 검사와 수술 후 관리가 중요하다.

안구건조증은 최근 몇 년간 매년 200만 명대 환자가 진료받는 질환이다. 건강보험심사평가원에 따르면 2024년 진료 환자는 약 239만 명으로 집계됐다. 수능 이후 겨울철 시력교정술을 고려하고 있다면 눈의 뻑뻑함을 계절성 불편으로만 여기지 말고, 수술 전 눈물막과 각막 상태를 확인해 건조증의 정도와 치료 필요성을 살펴야 한다.

◆겨울철 눈이 뻑뻑하고 흐리다면, 안구건조증일까?

안구건조증은 눈물의 양이 부족하거나 눈물막이 불안정해 눈 표면을 충분히 보호하지 못하는 질환이다. 눈물 분비가 줄거나 눈물이 빨리 증발하는 등 원인은 다양하다. 눈꺼풀 가장자리의 마이봄샘 기능 저하와 염증, 장시간 화면 사용, 일부 전신질환과 복용 약물도 영향을 줄 수 있다. 겨울철에는 난방으로 실내가 건조해져 증상이 심해질 수 있다.

눈이 뻑뻑하거나 모래가 들어간 듯한 이물감, 따가움, 작열감, 충혈, 눈부심과 피로감 등이 대표적인 증상이다. 눈물막이 불안정하면 시야가 일시적으로 흐려지거나 선명도가 달라지기도 한다. 불편이 반복되면 안과 검사를 통해 눈물막과 눈 표면 상태를 확인하는 것이 좋다.

◆안구건조증이 있다면 시력교정술 전 어떤 검사를 받을까?

수술 전에는 시력과 굴절 상태뿐 아니라 눈물막의 안정성, 눈물 분비량, 각막 표면의 손상 여부, 눈꺼풀과 마이봄샘 상태를 함께 확인한다. 건조증으로 눈 표면이 불안정하면 수술 전 검사 결과와 수술 후 시력의 질에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

검사에서 안구건조증이 확인되면 원인과 정도에 따라 필요한 치료를 진행한다. 이후 증상과 각막·눈 표면 상태를 다시 확인해 시력교정술 진행 여부와 시기를 결정한다.

◆시력교정술 후 안구건조증이 생기거나 심해질 수 있을까?

시력교정술 후에는 눈물막이 불안정해지거나 각막 감각과 눈물 분비 조절에 변화가 생겨 건조감, 이물감, 시야 흐림이 나타날 수 있다. 수술 전부터 안구건조증이 있었다면 기존 증상이 심해질 수도 있어 사전 검사와 치료가 중요하다. 수술 후 불편이 생기거나 심해지면 의료진에게 알리고 눈 상태에 맞는 치료와 관리를 받아야 한다.

◆안구건조증 치료와 관리는 어떻게 할까?

안구건조증은 원인과 눈 상태에 따라 치료 방법을 선택한다. 인공눈물로 눈물을 보충하고, 화면을 오래 볼 때 휴식을 취하거나 실내 습도를 조절하는 방법이 기본 관리에 해당한다.

눈꺼풀 염증이나 마이봄샘 기능 저하가 있으면 온찜질과 눈꺼풀 위생 관리를 고려할 수 있다. 증상이 계속되거나 염증·눈물 분비 저하가 확인되면 의료진이 처방 안약이나 눈물점 폐쇄 등 추가 치료를 시행할 수 있다. 치료 후에는 증상과 검사 결과를 살펴 수술 시기와 계획을 정한다.

송원석 서울 누네안과병원 시력교정센터 원장은 “안구건조증이 있어도 시력교정술을 받을 수 있지만, 건조증의 정도와 원인에 따라 수술 전 치료가 필요할 수 있다”며 “수술 전 눈물막과 각막, 눈꺼풀 상태를 확인하고 눈 표면을 안정시킨 뒤 수술 여부와 시기를 정하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “수술 후 건조감이나 시야 흐림이 나타나면 의료진과 눈 상태를 확인하고 적절한 치료와 관리를 이어가야 한다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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