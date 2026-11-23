김희수 전북특별자치도의회 의장(가운데)을 비롯한 전북특별자치도의회 의원들이 23일 전북 전주시 전북특별자치도의회 기자회견장에서 ‘대한민국 태권도 유네스코 등재 촉구 성명 발표’ 기자회견을 열고 질의에 답변하고 있다. 사진=뉴시스

태권도의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위해 정부가 적극 나서야 한다는 목소리가 나왔다. 북한이 단독 등재를 추진하는 가운데 전북특별자치도의회가 범정부 차원의 대응을 촉구했다.

뉴시스에 따르면 전북도의회는 23일 기자회견을 열고 태권도 등재를 국가적 핵심 과제로 선정해 종합대책을 마련해야 한다고 주장했다.

도의회는 태권도가 대한민국의 정신과 가치를 세계에 알리는 소중한 문화유산임에도 종주국인 한국이 등재에 적극적으로 대응하지 못하고 있다고 지적했다. 특히 북한의 단독 등재 추진과 관련해 “태권도의 역사적 정체성과 문화적 가치를 지키는 일은 국가의 책무”라고 강조했다.

구체적인 요구도 내놨다. 문화체육관광부와 국가유산청이 관계기관과 협력해 태권도의 문화유산적 가치를 체계적으로 정립하고 등재 절차를 서둘러야 한다는 것이다.

전북 무주에 세계 태권도인의 성지로 불리는 태권도원이 있다는 점도 강조했다. 도의회는 정부의 소극적인 대응으로 태권도 종주국의 위상이 흔들려선 안 된다며 조속한 대책 마련을 거듭 요구했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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