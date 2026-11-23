‘렉스턴 PHEV(REXTON PHEV)’ 티저 이미지. KGM 제공

KG 모빌리티(이하 KGM)가 프로젝트명 ‘SE-10’으로 개발해 온 신형 스포츠유틸리의(SUV)의 차명을 ‘렉스턴 PHEV(REXTON PHEV)’로 확정했다고 23일 밝혔다.

렉스턴 PHEV는 플러그인 하이브리드(PHEV) 파워트레인을 적용한 KGM의 차세대 플래그십 모델이다. 기존 ‘렉스턴’ 차명에 파워트레인을 나타내는 ‘플러그인 하이브리드(PHEV)’를 서브네임으로 조합해 KGM의 플래그십 SUV 브랜드인 ‘렉스턴’의 가치를 이어가는 동시에 플러그인 하이브리드 파워트레인을 적용해 전동화 영역으로 방향성을 확장해 나간다는 의미를 가진다고 회사 측은 설명했다.

KGM은 렉스턴 PHEV의 높은 완성도를 위해 개발 단계부터 차량의 성능과 품질을 다각도로 점검해 왔다. 지난 10월부터는 파일럿 차량 생산에 돌입하며 다양한 주행 환경에서의 실도로 평가를 비롯해 주요 시스템을 세심하게 점검하는 등 성공적인 신차 출시를 위해 박차를 가하고 있다.

렉스턴 PHEV는 2027년 1월 출시할 예정이며, 오는 12월부터 주요 사양 등 상세 정보를 단계적으로 발표할 예정이다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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