BYD 딜러 스킬 챔피언십 2026 수상자. BYD코리아 제공

BYD코리아가 지난 18일부터 20일까지 경기도 평택 소재 BYD 아카데미(BYD Academy)에서 ‘BYD 딜러 스킬 챔피언십 2026(BYD DEALER SKILLS CHAMPIONSHIP 2026)’을 개최했다고 23일 밝혔다.

BYD코리아는 딜러 네트워크 구성원들의 직무 전문성과 현장 대응 역량을 점검하고, 직군별 우수 사례를 공유하는 계기로서 이번 대회를 마련했다.

세일즈 컨설턴트(Sales Consultant), 테크니션(Technician), 서비스 어드바이저(Service Advisor) 등 3개 직군의 직무 전문성과 현장 실무 역량을 평가했다. 특히 BYD 아시아태평양 권역에서 최초로 세일즈 상담부터 차량 정비, 고객 서비스까지 3개 직군을 아우르는 통합 경진대회 형태로 개최됐다.

본선 대회는 사전 예선을 거쳐 선발된 직군별 상위 10명씩 총 30명이 참가해 진행됐다. 세일즈 컨설턴트부터 테크니션, 서비스 어드바이저 순으로 하루씩 실제 업무 환경을 반영한 과제를 수행하며 개인 직무 역량을 평가받았다.

세일즈 컨설턴트의 평가 기준은 고객 니즈 파악부터 제품 제안, 상담 및 계약까지 이어지는 세일즈 전반의 수행 역량으로 구성됐다. 테크니션에게는 차량 이상 증상 분석과 원인 진단, 정확한 정비 및 조치 결과 확인 능력에 대한 검증이 진행됐다. 마지막 서비스 어드바이저는 고객의 상황과 요구를 파악하고 표준 서비스 프로세스에 따라 상담 및 문제 해결을 지원하는 역량을 기준으로 평가했다.

BYD코리아는 최종 평가를 통해 각 직군별 1~3위 수상자를 선정했으며, 순위에 따라 각각 300만원, 200만원, 100만원의 상금과 상장, 트로피 및 배지를 수여했다. ▲삼천리EV 안양전시장 강현구씨 ▲DT네트웍스 동탄전시장 신창하씨 ▲비전모빌리티 전주전시장 김현우씨가 각각 1~3위를 차지했다. 테크니션 부문에서는 삼천리EV 안양서비스센터 차재혁씨가 1위, 하모니오토모빌 김포서비스센터 서재성씨와 하모니오토모빌 김포서비스센터 이헌풍씨가 각각 2위, 3위를 차지했다. 마지막으로 서비스 어드바이저 부문에서는 1위 수상자 지앤비모빌리티 대구서비스센터 장운석씨, 2위 수상자 비전모빌리티 광주서비스센터 김현호씨, 3위 수상자 하모니오토모빌 김포서비스센터 김창종씨가 각각 수상의 영예를 안았다.

BYD코리아 관계자는 “세일즈 컨설턴트와 테크니션, 서비스 어드바이저 등 3개 직군을 아우르는 통합 경진대회를 BYD 아시아태평양 권역에서 최초로 개최했다는 점에서 의미가 크다”며 “이는 한국 시장과 고객을 위한 BYD코리아의 지속적인 투자를 보여주는 사례”라고 말했다. 이어 “앞으로도 딜러 네트워크의 현장 전문성과 서비스 품질을 높여 고객이 전국 어디서나 일관된 서비스 경험을 할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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