듀오 패닉(이적, 김진표)이 2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)에서 후배 아티스트들과 세대를 잇는 무대를 선보였다.

패닉은 지난 20일 일본 오사카 교세라 돔에서 열린 2026 마마 어워즈 무대에 올라 대표곡 내 낡은 서랍 속의 바다와 왼손잡이를 들려줬다.

내 낡은 서랍 속의 바다 무대에는 하츠투하츠 유하, 우즈, 제로베이스원 김태래, 올데이 프로젝트 우찬이 함께했다. 이적과 유하의 피아노 연주를 시작으로 보컬과 랩이 차례로 더해지며 원곡을 새로운 구성으로 풀어냈다.

이어진 왼손잡이 무대에는 코르티스(CORTIS) 성현과 마틴이 합류했다. 두 사람 모두 실제 왼손잡이로 알려져 무대의 의미를 더했다. 왼손잡이는 1995년 발표 당시 사회적 편견과 ‘다름’을 이야기한 곡이다. 후배 아티스트들과의 협업을 통해 30여 년 전 노래가 다시 현재의 무대에 올랐다.

이번 MAMA 무대는 올해 다시 완전체 활동에 나선 패닉의 행보를 잇는 자리이기도 했다.

패닉은 지난 4월 20년 만에 단독 콘서트를 열고 이적과 김진표가 다시 함께 무대에 섰다. 이후 11월 MAMA까지 활동을 이어가며 오랜 시간 사랑받은 대표곡을 다시 들려주고 있다.

연말에는 다시 단독 콘서트가 예정돼 있다.

패닉은 오는 12월 4일부터 6일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 2026 패닉 콘서트 PANIC IS COMING, AGAIN을 개최한다. 금요일은 오후 7시30분, 토요일은 오후 5시, 일요일은 오후 4시에 공연이 열린다.

이번 공연은 4월 단독 콘서트와 11월 MAMA 무대를 거쳐 이어진 패닉의 올해 마지막 일정이다.

특히 이번 콘서트 이후에는 당분간 패닉이라는 이름으로 두 사람이 함께하는 완전체 활동이 예정돼 있지 않은 것으로 알려졌다. 이 때문에 12월 공연은 올해 다시 뭉친 패닉의 활동을 마무리하는 무대로 관심을 모으고 있다.

이적의 보컬과 피아노, 김진표의 랩이 다시 만난 패닉은 올해 20년 만의 단독 콘서트부터 글로벌 시상식까지 무대를 넓혔다. 12월 공연에서는 두 사람이 어떤 곡과 구성으로 올해의 마지막 무대를 채울지 관심이 쏠린다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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