이도진이 근황을 전했다. 출처=이도진 SNS

가수 이도진이 자동차와 함께한 근황을 공개했다.

이도진은 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "요즘 도진일상에 올리는 이도진 자동차 관심있게 봐주셔서 감사하다"는 글을 남겼다.

이어 "별거 아닌 16년 된 차, 데뷔한 지도 16년 돼서 같이 성장 중이라 더더욱 바꾸기 어려운 것 같다. 고장도 안 나고 얼마나 튼튼하게 만들었길래"라며 "누가 보면 스포츠카인 줄"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

출처=이도진 SNS

함께 공개된 사진 속에는 차량 옆에 기대 포즈를 취한 이도진의 모습이 담겼다. 귀여운 액세서리 소품과 아기자기한 색상으로 꾸민 차량의 외관에서 이도진의 남다른 애정이 묻어난다.

특히 검은색 의상을 멋스럽게 착용한 이도진은 차량 옆에서 환하게 웃는가 하면, 양손으로 머리 위에 뿔을 만들어 보이며 유쾌한 매력을 뽐내기도 했다.

이도진은 2019년 그룹 레드애플 멤버로 가요계에 데뷔했다. 이후 2020년 TV조선 '미스터트롯'에 출연하며 트로트 가수로 본격 활동에 나섰다. 최근에는 다양한 음악, 예능 프로그램을 통해 활약하고 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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