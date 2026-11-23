영화 ‘아저씨’는 2011년 중국 개봉 당시 일부 폭력 장면이 삭제된 채 상영됐다. 중국 시장에 진출한 한국 영화가 현지 심의 기준에 따라 내용이 수정될 수 있음을 보여준 사례다.

중국 시장 진출의 가장 큰 변수 중 하나는 여전히 심의다. 한국 영화와 드라마가 현지에서 정식 개봉·편성되려면 중국의 기존 심사 절차를 거쳐야 한다. 이번 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상에 콘텐츠 사전심사의 비차별 원칙이 담겼지만, 심사 제도 자체가 사라진 것은 아니다.

중국의 드라마 콘텐츠 관리 규정은 제작·유통·방송 단계에 폭넓게 적용된다. 국가 통일과 주권을 해치는 내용, 국가안보와 국가 이익을 침해하는 내용뿐 아니라 종교 극단주의·미신을 선전하거나 음란·도박·폭력·공포·마약 등을 조장하는 내용을 제한하고 있다. 정치·군사·외교·국가안보·민족·종교 등 특수 소재를 다룰 경우 관련 당국의 의견을 제출하도록 한 규정도 있다.

이 같은 심의는 한국 콘텐츠의 내용에도 실제 영향을 미친 적이 있다. 2016년 한국과 중국에서 동시 공개된 드라마 태양의 후예는 중국 심의를 거치면서 일부 장면이 삭제·수정됐다. 첫 회에 등장한 남북한 군인의 대치·격투 장면과 중국군 병사를 치료하는 장면 등이 중국판에서 빠졌다. 당시 배급 관계자는 남북한 군사 대치 장면을 포함한 일부 장면이 중국 심의로 변경됐다고 설명했다.

작품의 설정 자체가 바뀐 사례도 있다. 같은 해 중국 TV에서 방영된 별에서 온 그대는 원작에서 외계인으로 설정된 도민준이 중국판에서는 소설 속 인물로 바뀌었다. 2011년 중국에서 개봉한 영화 아저씨 역시 일부 폭력 장면이 삭제된 채 상영됐다. 장면 삭제부터 설정 변경까지, 중국 시장에 진입하는 과정에서 작품의 소재와 표현이 현지 심의 기준에 따라 달라질 수 있음을 보여준다.

중국 TV에서 방영된 '별에서 온 그대'는 원작에서 외계인으로 설정된 도민준이 중국판에서는 소설 속 인물로 바뀌었다.

국내 콘텐츠 업계가 중국 시장과 관련해 요구해온 것도 시장 개방만은 아니다. 산업통상부가 지난달 CJ ENM에서 영화·OTT·공연·게임·관광 분야 기업들과 연 간담회에서 업계는 중국 내 한국 콘텐츠 수요가 실제 수익과 수출로 충분히 이어지지 못하고 있다며 차별적 규제 완화와 정책 불확실성 해소, 심사·허가 절차의 투명성과 신속성 확보를 요청했다.

제작 현장에서는 또 다른 고민이 생길 수 있다. 한중 공동제작 범위가 영화에서 드라마·애니메이션·예능·다큐멘터리까지 넓어지면서 중국 시장을 처음부터 염두에 둔 프로젝트가 늘어날 가능성이 커졌다. 이 경우 제작사 역시 기획과 대본, 캐스팅 단계에서 현지 심의 기준을 고려하게 될 수 있다. 제작비와 유통망을 확보하는 대신 표현의 범위를 어디까지 조정할 것인지가 새로운 과제로 떠오르는 셈이다.

특히 드라마와 예능은 영화보다 회차가 길고 등장인물과 서사가 복잡해 심의 과정에서 고려해야 할 요소도 많다. 역사적 배경이나 사회적 갈등, 범죄·폭력 묘사, 인물 설정 등이 어떤 기준으로 판단되는지 예측하기 어렵다면 제작사 입장에서는 중국 판매를 전제로 한 투자 판단도 쉽지 않다. 중요한 것은 심의의 존재 여부보다 기준과 절차가 얼마나 명확하고 예측 가능하냐는 점이다.

비차별 원칙이 실제 현장에서 작동하려면 한국 작품의 개봉과 편성 사례가 꾸준히 쌓여야 한다. 심사 기간이 얼마나 걸리는지, 어떤 사유로 수정 요구가 발생하는지, 비슷한 소재의 해외 작품과 동일한 기준이 적용되는지도 지켜봐야 한다. 중국 시장이 다시 주목받는 지금 안정적인 사업을 가능하게 할 예측 가능한 심의 기준과 절차가 함께 마련돼야 한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]