함소원. 출처=함소원 SNS

인공지능(AI)을 이용한 부정행위 사태 여파가 이어지고 있는 가운데, 방송인 함소원이 딸에게 정정당당하게 시험을 보고 오라고 당부했다.

함소원은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "혜정이가 어제 시험을 봤다. 별 시험 아니지만 그래도 나름 엄마로서 '이제 시험 시작인가?' 싶어서 떨리더라"는 글을 남겼다.

이어 "혜정이 인생에서 얼마나 많은 시험이 남아 있을까. 전 혜정이가 1등하고 만점 받고 그런 것보다 그냥 빵점, 꼴찌 겁내지 않는 혜정이가 훨씬 의미 있고 좋다"고 말했다.

그러면서 "앞으로 우리가 겪었듯 살다 보면 별의별일 다 경험하겠지만 결과보다는 과정, 과정 속의 배움에서 행복을 찾아내는 성인이 되길 바란다"고 덧붙였다.

함께 공개된 짧은 영상 속에는 시험을 보러가는 딸 혜정 양과 함께 이동 중인 함소원의 모습이 담겼다. 차 안에서 함소원은 "빵점 맞아도 된다. 상관없다. 부정행위만 하지 마라. 정정당당하게 잘하고 오라"고 연신 당부했다.

시험을 마치고 나온 혜정 양은 "다 맞았다. 푸는 데 10분밖에 안 걸렸다"며 웃어보였다. 함소원은 "괜찮다. 집에 가서 맛있는 것 먹자"며 따뜻하게 격려했다.

함소원은 2018년 18세 연하의 중국인 진화와 결혼해 딸을 얻었지만 2022년 이혼했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]