문진호. 사진=세계태권도연맹 제공

올 시즌 마지막 왕좌를 향한 승부가 펼쳐진다. 세계 태권도 강자들이 카자흐스탄 아스타나에 집결한다. 무주와 파리 대회에서 금메달을 따낸 문진호(한국체대)도 다시 한번 정상에 도전한다.

세계태권도연맹(WT)은 오는 27일부터 29일까지 카자흐스탄 아스타나 자크실리크 우쉬켐피로프 마셜아츠 팰리스에서 세계장애인태권도 및 세계태권도 그랑프리 파이널을 개최한다. 두 대회 모두 G10 등급으로 치러진다.

먼저 27일 열리는 세계장애인태권도 그랑프리 파이널에는 26개국 선수 80명이 출전한다. 주요 우승 후보는 남자 K44 63㎏이하급 마흐무트 보즈테케(튀르키예)다. 2024 파리 패럴림픽 금메달리스트인 그는 지난주 무주에서 열린 세계장애인태권도선수권대회에서도 정상에 올라 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

사진=세계태권도연맹 제공

이어 28일부터 이틀간 열리는 세계태권도 그랑프리 파이널에는 36개국 선수 128명과 태권도 난민팀이 참가한다. 남녀 각각 4개 체급에서 우승을 다툰다. 체급별 최대 16명이 출전하며, 올해 로마·무주·파리 그랑프리 성적과 WT 올림픽 랭킹 등을 바탕으로 출전권이 주어진다.

한국에서는 남자 68㎏ 이하급 문진호가 출격한다. 올해 무주와 파리 그랑프리에서 연달아 금메달을 목에 걸었다. 여자부에서는 그랑프리 3개 대회를 모두 제패한 마리아 클라라 파체코(브라질·57㎏이하급), 로마와 파리에서 우승한 비비아나 마르톤(헝가리·67㎏이하급) 등이 주목받는다.

한편 29일 저녁에는 ‘2026 세계태권도 갈라 어워즈’가 열린다. 남녀 올해의 선수와 심판, 코치 등을 선정하며 한 해를 마무리한다. 아스타나는 내년 세계태권도선수권대회도 개최할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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