두산 내야수 박지훈이 일본 미야자키 마무리캠프서 강도 높은 펑고 훈련을 소화하던 중 무릎을 꿇은 채 거친 숨을 몰아쉬고 있다. 사진=두산베어스 제공

곰들은 겨울잠 대신 지옥 훈련을 택했다. 프로야구 두산의 일본 미야자키 마무리캠프에선 내야수들이 한 번에 수백 개의 타구를 받아낸다. 올 시즌 드러난 수비의 빈틈을 메우기 위해서다.

이처럼 수비에 매달리는 데는 이유가 있다. 두산은 올해 팀 평균자책점 3.86으로 이 부문 1위에 올랐지만 수비는 마운드만큼 탄탄하지 못했다. 팀 수비율은 0.980으로 공동 7위, 병살 처리도 103개로 최하위였다. 이 아쉬움은 포스트시즌서도 이어졌다. LG와의 와일드카드 결정전에서 번트 수비에 잇따라 허점을 드러냈고, 폭투까지 나오며 승부가 기울었다. 결국 1-4로 패해 단 한 경기 만에 가을 여정을 마쳐야 했다.

물론 공들여 보강한 유격수 자리에선 기대했던 변화가 나타났다. 자유계약(FA)으로 영입한 박찬호가 내야의 중심을 잡은 것. 팀 동료들은 물론 수장인 김원형 감독도 그의 기여도를 높이 평가했을 정도다. 다만 그만큼 박찬호에게 의존할 수밖에 없는 현실도 드러났다.

실제로 박찬호는 올해 유격수로 1179⅓이닝을 소화했다. 리그 전체 야수 중 3위이자 유격수 중 최다다. 팀 유격수 수비 이닝의 91.9%를 혼자 책임졌다. 지난해 팀 내 최다였던 이유찬의 유격수 소화 비중(42.3%)과도 차이가 크다.

두산 내야수 오명진이 일본 미야자키 마무리캠프서 펑고 훈련 도중 몸을 낮춰 타구를 잡으려 하고 있다. 사진=두산 베어스 제공

체력 부담을 걱정할 수밖에 없었다. 유격수는 2루 베이스 커버부터 3루와 좌중간 외야 방면 깊숙한 타구까지 움직임이 많은 자리다. 김원형 감독도 시즌 중 박찬호에게 휴식을 주기 어려운 현실을 아쉬워했다. 믿고 맡길 백업 자원이 부족했던 탓이다. 내야 전체의 수비력을 끌어올려야 하는 이유다.

올겨울 마무리캠프 ‘디펜스 데이’가 지난해보다 독해진 이유다. 지난해 김 감독이 도입한 이 훈련은 내야수 한 명이 오후에 노란 박스 한 상자 분량인 약 300개의 펑고를 받는 방식이었다. 올해는 오전 기본기 훈련에 이어 오후에는 두 명이 각각 300개씩 처리한다. 손지환·서예일 수비코치가 이끌며 내야수 6명이 사흘에 한 번씩 소화 중이다.

타구 강도와 속도 역시 높였다. 달려들길 주저하는 선수에겐 한국서 공수한 수비용 마스크를 씌워 과감한 첫발을 유도한다. 선수들도 숨을 몰아쉬면서 “더 강하게 주십쇼”라고 외친다. 손 코치는 “펑고 양은 늘리면서도 맞춤형 타구를 통해 질은 높이고자 했다”고 말했다.

선수들도 끝모를 펑고 속에서 변화를 체감한다. 오명진은 “놓쳤을 때는 무엇이 부족했는지 생각하면서 훈련하고 있다”고 했고, 임종성은 “반복적으로 많이 받으니 자신감도 생기고 몸이 자연스럽게 반응하는 게 느껴진다”고 전했다. 겨우내 받아낸 수백 개의 타구가 내년에는 아웃카운트 하나의 차이를 만들어낼지 주목된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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