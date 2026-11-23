중국 시장을 향한 K-콘텐츠 업계의 기대감이 커지고 있다. 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상이 실질 타결되면서다. 영화와 게임의 진입 여건이 개선되고 공동제작 범위도 넓어지면서 그동안 중국 시장과 거리를 둘 수밖에 없었던 제작사와 배급사, 플랫폼 사업자들도 다시 계산기를 두드리기 시작했다. 작품 한 편의 흥행이 판권 판매에 그치지 않고 리메이크와 공동제작, 스타와 브랜드, 관광 소비까지 이어지는 K-콘텐츠의 특성을 감안하면 중국 시장 재개가 가져올 파급력도 작지 않을 전망이다.

중국 콘텐츠 시장은 규모부터 크다. 한국콘텐츠진흥원의 해외 콘텐츠시장 분석에 따르면 2024년 중국 콘텐츠 시장 규모는 3393억9500만달러, 한화 약 452조원으로 세계 2위 수준이다. 2020년 2496억8300만달러에서 4년 만에 약 36% 성장했다. 2029년에는 4645억9700만달러 규모로 커질 것으로 전망됐다.

분야별로 보면 2024년 중국 게임 시장은 642억6800만달러, 방송 시장은 449억6500만달러, 영화 시장은 71억8500만달러 규모다. 그러나 거대한 시장 규모에 비해 한국 콘텐츠가 중국에서 거둔 수출 실적은 게임을 제외하면 제한적이었다. 2024년 한국 콘텐츠의 대중국 수출액은 게임이 19억달러였지만 방송은 1500만달러, 영화는 700만달러 수준에 그쳤다. 중국 극장과 방송·플랫폼에서 한국 작품을 만나기 어려웠던 지난 10년의 공백이 수치에도 그대로 드러난다.

콘텐츠 업계의 시선이 쏠리는 곳은 영화와 드라마다. 중국은 영화와 게임 등에서 한국에 최혜국대우를 약속했고 사전심사에도 비차별 원칙을 적용하기로 했다. 한국 영화의 현지 개봉과 드라마의 플랫폼 편성이 늘어나면 제작사와 배급사에는 판권 판매라는 직접적인 수익원이 열린다. 중국 시청자와 관객의 선택을 받은 작품은 현지 리메이크와 포맷 판매, 스핀오프와 캐릭터 사업 등 후속 IP로 몸집을 키울 여지도 있다.

공동제작 확대도 눈여겨볼 대목이다. 이번 협상에서는 기존 영화에 한정됐던 한중 공동제작 대상이 드라마와 애니메이션, 예능, 다큐멘터리까지 넓어졌다. 국내 제작사가 완성된 작품의 판권을 중국에 판매하는 데 그치지 않고 현지 플랫폼이나 제작사와 기획 단계부터 손을 잡을 수 있는 길이 넓어진 것이다. 제작비 조달과 현지 유통망 확보가 수월해질 수 있는 반면, 중국 시장을 겨냥한 소재와 캐스팅, 포맷을 처음부터 고려하는 프로젝트도 늘어날 가능성이 있다.

한국 영화 수상한 그녀(2014)를 중국에서 현지화해 제작한 20세여 다시 한 번은 2015년 중국 개봉 후 누적 관객 1000만명을 넘겼고, 박스오피스 매출도 3억2109만위안(647억 6706만원)을 기록했다. 한국 원작 IP와 중국 현지 제작 시스템을 결합해 흥행으로 이어진 대표 사례다.

중국에서 작품이 다시 소비되기 시작하면 수익의 범위는 콘텐츠 안에만 머물지 않는다. 드라마와 영화 속 배우가 입은 옷과 사용한 화장품이 화제가 되고, 촬영지와 음식이 새로운 여행 목적지가 되는 것은 이미 한류가 여러 차례 보여준 소비 방식이다. 한 작품의 인기가 배우와 브랜드, 지역으로 옮겨가면서 콘텐츠 밖의 시장까지 움직이는 셈이다.

대표적인 사례가 별에서 온 그대다. 2014년 중국에서 큰 인기를 얻은 이 드라마는 극 중 등장한 ‘치맥’ 문화를 현지에 유행시켰다. 2016년에는 중국 아오란그룹 직원 6000명이 인천을 찾아 드라마 촬영지를 방문하고 월미도에서 대규모 치맥 행사를 열었다. 작품의 인기가 음식과 관광 소비로 이어진 사례다.

이번 FTA 후속협상에는 중국 내 23개 지역에 설립된 한국 여행사가 현지 중국인을 대상으로 해외여행 상품을 직접 판매할 수 있도록 하는 내용도 포함됐다. 산업통상부는 관광과 유통, 패션·뷰티 등 서비스 분야의 중국 진출 여건이 개선될 것으로 보고 있다. 한국 드라마와 영화의 정식 유통이 늘어난다면 작품을 통해 접한 스타와 음식, 패션, 촬영지를 직접 경험하려는 수요가 방한 관광과 소비로 연결될 여지도 커진다.

특히 한류 콘텐츠는 배우와 작품, 브랜드가 서로의 영향력을 키우는 구조가 강하다. 한 배우의 인기가 차기작의 관심으로 이어지고, 작품의 흥행이 광고와 패션·뷰티 협업으로 확장되는 식이다. 중국 시장이 다시 열릴 경우 단순히 한국 콘텐츠 몇 편을 더 판매하는 데 그치지 않고 스타 IP와 브랜드, 관광까지 함께 움직이는 한류 생태계가 다시 작동할 수 있다는 기대가 나오는 이유다.

다만 452조원이라는 중국 콘텐츠 시장 규모가 곧바로 국내 기업의 매출 증가를 뜻하는 것은 아니다. 이번 협상은 아직 실질 타결 단계로 정식 서명과 발효 절차가 남아 있다. 영화와 게임도 실제 심사를 거쳐야 하고, 드라마 역시 현지 플랫폼 편성과 유통이 현실화돼야 수익으로 연결된다. 한국에서 흥행한 작품이나 스타의 인기가 중국 시장 진입까지 보장하는 것도 아니다.

결국 관건은 K-콘텐츠가 중국 관객과 시청자를 다시 안정적으로 만날 수 있느냐다. 영화의 정식 개봉과 드라마 편성, 공동제작 확대가 실제 계약과 흥행으로 이어져야 중국 시장 재개의 효과도 확인할 수 있다. 452조원 규모의 시장을 향한 통로는 넓어졌다. 이제 업계의 시선은 그 문을 통과한 한국의 작품과 스타, IP가 다시 중국 대중의 선택을 받을 수 있을지에 쏠리고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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