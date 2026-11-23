사진=셰프애찬

프리미엄 집밥 브랜드 셰프애찬이 지난 22일 서울 여의도공원 일대에서 개최된 ‘2026 자이스 스마일 레이스’에 자사 스낵 제품인 ‘맵짤이칩’ 5000봉을 협찬했다고 23일 밝혔다.

이날 행사는 오전 8시부터 진행됐으며 영하권의 추운 날씨에도 불구하고 약 5,000명의 참가자가 함께해 뜨거운 열기를 더했다.

업체에 따르면 셰프애찬은 이번 행사에 맵짤이칩 총 5000봉을 지원했다. 협찬 제품은 참가자 전원에게 제공되는 현장 기념품에 포함돼 러너들이 맵짤이칩을 직접 접하고 제품의 매력을 경험할 수 있는 기회를 마련했다. 현장에서는 맵짤이칩을 접한 참가자들의 긍정적인 반응도 이어졌다.

사진=셰프애찬

특히 이번 협찬은 참가자 전원에게 맵짤이칩을 선보이며 폭넓은 소비자 접점을 확보하고 브랜드 인지도를 높이는 계기가 됐다는 점에서 의미를 더했다.

셰프애찬 관계자는 “추운 날씨에도 열정적으로 레이스에 참여한 5000명의 참가자들에게 맵짤이칩을 선보일 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 다양한 현장에서 소비자들과 직접 소통하며 셰프애찬만의 제품 매력을 알릴 수 있는 기회를 확대해 나가겠다”고 전했다.

한편 셰프애찬은 이번 자이스 스마일 레이스 협찬을 계기로 소비자와의 접점을 더욱 강화하고 다양한 마케팅 활동을 통해 브랜드 인지도를 높여 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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