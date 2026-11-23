구자욱. 사진=에버랜드 제공

방망이와 마운드서 나란히 2관왕을 차지했다. 구자욱(삼성)과 곽빈(두산)이 이번엔 프로야구 선배들로부터 최고의 타자와 투수로 인정받았다.

사단법인 일구회는 23일 ‘2026 뉴트리디데이 일구상’ 최고타자상에 구자욱, 최고투수상에 곽빈을 각각 선정했다고 밝혔다.

구자욱은 올 시즌 타율 0.371, 출루율 0.458로 두 부문 정상에 올랐다. 정교한 타격과 뛰어난 선구안을 앞세워 사자군단 타선을 이끌었다. 일구회는 주장으로서 보여준 리더십과 팀 공헌도도 높이 평가했다.

곽빈은 강력한 구위와 안정적인 경기 운영을 인정받았다. 올해 11승7패 평균자책점 2.24를 작성하며 리그 최고 에이스 면모를 뽐낸 것. 이뿐만 아니라 삼진도 197개를 잡아내며 평균자책점과 탈삼진 부문 2관왕을 달성했다.

곽빈. 사진=뉴시스

신인상은 국가대표로도 거듭난 신예 포수 허인서(한화)에게 돌아갔다. 올 시즌 20홈런을 써내며 공수 양면에서 가능성을 보여줬다. 의지노력상은 부상과 재활을 딛고 마운드에 돌아온 투수 구창모(NC)가 받는다.

일구회는 “올해 수상자들은 뛰어난 성적뿐 아니라 끊임없는 노력과 도전으로 한국 프로야구의 가치를 높인 선수들”이라며 “앞으로도 선수들의 땀과 열정이 존중받는 야구 문화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

이번 시상식은 다음 달 7일 오전 11시 서울 청담동 리베라호텔에서 열린다. 앞서 일구대상 수상자로 김도영(KIA), 초대 고교야구 MVP상 수상자로 하현승(부산고·키움)이 선정됐다. 전체 11개 부문 중 6개 부문 수상자가 공개됐으며, 나머지는 추후 발표된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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