편안히 앉아 손목 안쪽에 손가락을 대보자. 1분간 맥박을 짚으며 한 박동과 다음 박동 사이의 간격이 고른지 살피면 평소 내 심장 리듬을 가늠할 수 있다.

기온 변화가 커 심혈관계에 부담이 가기 쉬운 요즘, 특히 고령층이나 고혈압·당뇨병이 있는 사람이라면 눈여겨볼 신호다. 가슴이 두근거리는 느낌이 없어도 맥박이 불규칙하게 뛴다면 심방세동일 수 있다.

◆가슴 두근거린 적 없는데… 뇌경색 겪고 알기도

심방세동은 심장의 윗부분인 심방이 제대로 수축하지 못하고 가늘게 떨리면서 맥박이 불규칙해지는 부정맥이다.

가슴이 두근거리거나 숨이 차고 어지럽기도 하지만, 별다른 증상 없이 지내다 뇌경색을 겪은 뒤에야 알게 되는 경우도 있다. 대한부정맥학회의 ‘2024 심방세동 팩트시트’에 따르면 2013~2022년 국내 뇌경색 환자 5명 중 1명꼴로 심방세동이 동반됐다.

이영신 경희대병원 심장내과 교수는 “심방의 수축 기능이 저하되면 심장 내 혈액이 정체돼 혈전이 형성되기 쉽고, 이 혈전이 뇌혈관을 막으면 뇌졸중으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

나이가 들면 심방 근육의 구조가 변해 심방세동이 생기기 쉽다. 고혈압이나 당뇨병이 있어도 발병 위험이 높아진다. 이 교수는 안정을 취한 상태에서 맥박을 짚었을 때 박동 간격이 들쭉날쭉하거나 갑자기 빨라진다면 심전도 검사를 받아보는 게 좋다고 조언했다. 평소 스마트워치를 착용한다면 맥박 변화를 살피는 데 활용할 수 있다.

◆집에선 불규칙했는데 병원에선 정상이라면

집에서 맥박이 불규칙하게 뛰었어도 병원에서 심전도를 찍을 때는 정상으로 나올 수 있다. 간헐적으로 나타나는 심방세동은 검사하는 동안 심장이 평소 리듬을 되찾으면 포착하기 어렵기 때문이다. 이럴 때는 필요에 따라 24시간 이상 심전도를 기록하는 홀터 검사나 최대 2주간 몸에 붙이고 생활하는 패치형 심전도 검사로 일상 속 심장 박동을 살핀다.

심방세동을 진단받으면 빠른 심박수를 조절하거나 정상 리듬을 회복하도록 돕는 약을 쓴다. 이때 기억할 점은 맥박이 빠르지 않아도 뇌졸중 위험도에 따라 혈전 형성을 막는 항응고제가 필요할 수 있다는 것이다. 두근거림이 가라앉았다고 처방받은 약을 임의로 끊어서는 안 된다.

약으로 충분히 조절되지 않으면 전기 충격으로 정상 박동을 되찾는 전기적 심율동전환술이나 부정맥을 일으키는 부위를 차단하는 절제술을 고려한다. 시술 후에도 심방세동은 재발할 수 있다. 평소 맥박 변화를 살피고 술과 담배를 끊는 한편 적정 체중을 유지하는 게 재발 위험을 낮추는 데 도움이 된다. 수면무호흡증이 있다면 함께 치료해야 한다.

이 교수는 “기온이 급격히 떨어지는 시기에는 무리한 야외활동을 피하고, 외출 시 갑작스러운 추위로 심장에 부담이 가지 않도록 보온에 신경 써야 한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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