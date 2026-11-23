# 수능이 끝나면 실컷 놀고 싶었는데, 막상 아침에 눈을 뜨니 뭘 해야 할지 모르겠다. 늦잠을 자도 마음이 편치 않고, 친구와 시험 얘기를 나누다 보면 틀린 문제만 자꾸 떠오른다. 시험 전에는 하루쯤 비었으면 싶던 일정표가 시험 뒤에는 되레 허전하게 느껴질 수 있다. 수능이 끝난 뒤 하고싶었던, 미뤄덨던 일들에도 관심이 가지 않는다.

김선영 이대서울병원 정신건강의학과 교수는 수능을 준비하며 쌓인 몸과 마음의 피로가 긴장이 풀린 뒤에야 드러날 수 있다고 설명했다.

그동안 하루 일과의 기준이던 시험일은 지났지만 성적 발표와 대학 합격 여부는 여전히 기다려야 한다. 김 교수는 “시험 결과에 대한 걱정, 주변의 기대나 비교가 더해지면 자신을 부정적으로 평가하거나 무기력감을 느낄 수 있다”고 말했다.

◆다음 목표는 천천히… 자고 일어나는 시간은 일정하게

모처럼 생긴 빈 시간을 새 계획으로 서둘러 채울 필요는 없다. 우선 충분히 쉬되 잠자리에 들고 일어나는 시간은 일정하게 유지하는 게 좋다. 오후에 잠깐 산책을 나가거나 편한 친구와 만나 식사를 하는 등 부담 없이 할 수 있는 일로 하루에 리듬을 주는 것도 방법이다.

김 교수는 “시험이 끝난 직후 새로운 목표를 설정하거나 성과를 내야 한다는 부담을 갖기보다 충분한 휴식을 통해 누적된 신체적·정서적 피로를 회복하는 것이 중요하다”고 말했다. 틀린 문제나 친구의 점수가 자꾸 떠오를 때는 시험 당일의 결과에만 매달리지 않고 그날까지 자신이 들인 노력도 함께 돌아볼 것을 권했다.

◆“가채점은 해봤어?”… 학부모, 몇 번이나 물었는지 돌아보세요

부모는 지원할 대학을 함께 고민해주려는 마음에 가채점 결과를 묻곤 한다. 하지만 자녀가 아직 답할 준비가 되지 않았다면 같은 질문을 되풀이하는 것만으로도 부담이 될 수 있다. 친구가 몇 점을 받았는지 묻는 말도 마찬가지다.

이때 먼저 건넬 만한 말은 “그동안 준비하느라 고생 많았어”라는 인사다. 진로 이야기는 자녀가 자신의 생각을 정리할 시간을 준 뒤에 꺼내도 된다.

다만 우울감 때문에 잠을 자거나 식사를 하는 등 평소의 일상까지 버거워졌다면 도움을 구할 때다. 김 교수는 “우울감이 2주 이상 지속되거나 일상생활에 어려움이 생긴다면 혼자 견디기보다 정신건강의학과 전문의의 도움을 받는 것을 권장한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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