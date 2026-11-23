# 지난 19일 연세대 삼성관. 일곱 살 주호(가명)가 엄마와 나란히 서서 가스 불 위에 놓인 냄비를 들여다본다. 이날 주호는 엄마와 함께 새우 애호박 쌀만두를 만들었다. 밀가루 만두피 대신 쌀종이로 새우와 애호박을 감싸고, 찍어 먹을 천연 초간장을 곁들였다. 식단을 조절하느라 밀가루 음식을 제한하던 주호도 오랜만에 맛있는 만두를 먹을 수 있었다.

크론병을 앓는 아이를 둔 부모에게는 매일 밥상을 차리는 일이 숙제다. 크론병은 소화관에 만성 염증이 생기는 염증성 장질환이다. 식후 복통이나 설사가 동반된다. 장에 염증이 있거나 영양 섭취가 부족하면 성장에도 영향을 줄 수 있다.

부모로서는 아이가 먹고 나서 속이 불편하지 않을지, 한창 자랄 때 필요한 영양을 충분히 섭취하고 있는지 함께 살펴야 한다.

이와 관련 세브란스병원 소아소화기영양과 교수진은 한식 요리책 ‘케이-장(K-JANG)’을 펴내고 환아와 보호자를 위한 요리 수업을 열었다. 해외에서 개발한 크론병 식이요법을 국내 가정의 식탁에 그대로 옮기기는 어렵다는 점에 주목했다. 배민경 연세대 식품영양학과 교수와 식이치료 전문가인 최정희 백석예술대 외식학부 교수가 요리책을 만드는 데 함께했다.

책 이름에는 간장·된장 같은 우리 장(醬)을 활용해 장(腸) 건강을 챙긴다는 뜻을 담았다. 책은 집에서 쓸 기본양념을 만드는 법부터 짚어준다. 저염 발효 소금과 간장·된장을 만드는 법에 이어 호박나물 비빔밥, 천연발효 감식초 소스를 곁들인 연두부, 청경채 닭고기롤처럼 한 끼 식사나 반찬으로 차릴 수 있는 메뉴를 소개한다.

이날 연세대 식품학 실험실에는 세브란스병원 소아소화기영양과 이은주·임혜지 교수 등 의료진과 환아, 보호자 20여 명이 모였다.

아이와 함께 책 속 요리를 만들어 본 한 보호자는 “아이가 크론병 진단을 받고 어떻게 밥을 지어줘야 하나 고민이 많았는데 이번 쿠킹 클래스에서 교수님, 전문가들과 함께 요리해보니 고민이 줄었다”고 말했다.

이은주 교수는 “아이가 크론병을 앓으면 무엇을, 어떻게, 얼마나 먹여야 할지 부모의 고민이 깊어지기 마련”이라며 “이번 요리책과 쿠킹 클래스가 한식을 바탕으로 가정에서도 질환 관리와 건강한 식습관을 이어가는 데 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 세브란스병원은 이번 시범 수업에 이어 추가 개최도 검토하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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