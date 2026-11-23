넥슨이 팀 기반 일인칭 슈팅게임(FPS) ‘더 파이널스(THE FINALS)’의 글로벌 e스포츠 대회 ‘더 파이널스 그랜드 메이저 2026(TGM26)’을 개최한다고 23일 밝혔다.

‘TGM26’은 올해 아시아태평양(APAC), 아메리카(AMERICAS), 유럽·중동·아프리카(EMEA) 등 3개 권역에서 진행된 글로벌 통합 리그를 마무리하는 연간 최종 대회다. 오는 27~29일 스웨덴에서 열리는 ‘드림핵 스톡홀름(DreamHack Stockholm)’에서 개최된다.

이번 대회에는 온라인 시리즈와 예선을 거쳐 선발된 전 세계 16개 팀이 출전한다. 아시아태평양 지역에서는 중국팀 ‘킹제로(KingZero)’와 한국·호주 연합팀 ‘문 시어리(Moon Theory)’, 한국팀 ‘에이프 스쿼드(Ape Squad)’ 등 3개 팀이 월드 챔피언에 도전한다. 온라인 시리즈를 포함한 총상금은 20만 달러로 전년 대비 두 배로 확대됐다.

대회는 ‘승격전’과 ‘왕좌전’ 두 단계로 진행된다. 1~2일차에 열리는 승격전에서는 4개 팀씩 조별 캐시아웃 경기를 펼쳐 상위 2개 팀이 다음 라운드에 진출하며 패자부활전도 진행된다. 최종 결승인 왕좌전에는 5개 팀이 진출하며 가장 먼저 왕관 3개를 획득한 팀이 월드 챔피언에 등극한다.

대회는 ‘더 파이널스’ 공식 SOOP과 치지직 채널에서 한국어로, 유튜브와 트위치 채널에서 영어로 생중계된다.

넥슨은 대회 개최를 기념한 다양한 이벤트도 마련했다. 오는 27일까지 공식 홈페이지에서 왕좌전에 진출할 5개 팀과 왕관 수를 예측하면 결과에 따라 특별 인게임 배지를 지급한다. 대회 현장에서는 코스프레 쇼케이스를 개최하고 참가자들에게 게임 재화와 굿즈 등을 제공한다.

이와 함께 본선 진출 16개 팀을 응원할 수 있는 공식 의상과 장비 스킨, 팀 전용 시각 효과 등을 담은 ‘TGM26 e스포츠 번들’과 기간 한정 ‘TGM26 이벤트 패스’도 공개했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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