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수많은 혈전을 견뎌낸 파이터가 마침내 글러브를 내려놓았다. UFC에서 페더급 정상에 두 차례 도전했던 브라이언 오르테가(미국)가 16년간 이어온 종합격투기(MMA) 선수 생활을 마무리했다.

오르테가는 지난 22일 카타르 도하 ABHA 아레나서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 프로하스카 vs 스털링’ 라이트급(70.3㎏) 경기에서 랭킹 14위 댄 후커에게 심판 전원일치 판정패(27-30, 27-30, 27-30)를 당했다. 경기 직후 글러브를 벗어 옥타곤 바닥에 내려놓으며 은퇴를 선언했다.

그는 “내가 이 일을 시작한 이유는 가진 게 아무것도 없었고, 무언가가 되고 싶었기 때문이다. 나는 증오와 분노로 추동력을 얻었다. 하지만 더 이상 그런 감정이 없다”고 돌아봤다. 이어 “난 이제 치유됐다. 이걸로 끝”이라며 작별을 고했다.

MMA 통산 16승6패1무효를 거둔 파이터다. 동시에 한국 팬들에게도 익숙한 얼굴이다. 6년 전 ‘코리안 좀비’ 정찬성과 맞붙어 승리를 거뒀다. 그라운드 기술뿐 아니라 강한 맷집과 정신력으로 숱한 접전을 펼쳤던 선수다. 오르테가는 2010년 프로 무대에 데뷔했다. 2014년 UFC에 입성한 뒤 강력한 주짓수 실력을 바탕으로 이름을 알렸다.

수차례 위기에서도 상대의 빈틈을 파고들어 서브미션 승리를 거두는 끈질긴 선수로도 명성을 떨쳤다. 세계 정상의 문턱에도 두 차례 섰다. 2018년에는 맥스 할로웨이를 상대로 UFC 페더급 타이틀에 처음 도전했다. 2021년에는 알렉산더 볼카노프스키와 왕좌를 놓고 격돌했지만, 두 번 모두 뜻을 이루지 못했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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