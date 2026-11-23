SM엔터테인먼트는 지난 21일 '2026 스마일 뮤직 페스티벌'을 서울 성동구 소월아트홀에서 개최했다. 행사 후 참가자들이 단체사진을 찍고있다 [제공= SM엔터테인먼트]

SM엔터테인먼트가 음악을 통해 꿈을 키워가는 청소년들을 지원하는 사회공헌 프로그램 ‘2026 스마일 뮤직 페스티벌(2026 SMile Music Festival)’을 마쳤다.

23일 SM에 따르면 지난 21일 서울 성동구 소월아트홀에서 ‘2026 스마일 뮤직 페스티벌’이 열렸다. 개그맨 황제성이 MC를 맡았으며 공연은 SM SMile 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.

올해로 12회째를 맞은 스마일 뮤직 페스티벌은 음악에 대한 꿈을 지닌 청소년들에게 전문 트레이닝과 연습 공간, 프로필 및 영상 콘텐츠 제작, 공연 기회 등을 제공하는 SM의 대표 사회공헌 프로그램이다.

올해는 보컬 3팀, 댄스 5팀, 밴드 2팀 등 총 10개 팀이 최종 선발됐다. 이들은 지난 8월 오리엔테이션을 시작으로 4개월간 온·오프라인 전문 트레이닝과 워크숍 등을 거쳐 무대에 올랐다. 스핀오프(Spin-off)가 스마일상을, 스터번(Stubborn)과 하모니가 미라클상을 수상했다.

특히 올해는 참가자들의 실질적인 진로 탐색을 돕기 위한 신규 프로그램도 도입됐다. SM 퍼포먼스 매니지먼트 유닛의 직무 특강을 통해 안무와 무대 기획에 대한 이해를 높였으며 역대 참가자들과의 멘토링을 통해 진로 및 학업 관리에 관한 조언을 얻었다.

슈퍼주니어 려욱은 아티스트 멘토로 참여했으며 라이즈, 엔시티 위시, 하츠투하츠는 축하 영상 메시지로 참가자들을 응원했다. SBS ‘우리들의 발라드’ 시즌1 톱6 출신 최은빈과 홍승민은 축하 무대를 꾸몄다. 역대 참가자들로 구성된 하우스밴드도 보컬팀의 무대를 지원하며 의미를 더했다.

SM은 참가자들의 지속적인 성장을 돕기 위한 후속·연계 프로그램도 강화하고 있다. SM ESG 유닛 인턴십과 임직원 직무 멘토링, SM유니버스 연계 보컬 오디션 준비반, 콘서트 콘텐츠 기획 워크숍 등 음악 산업의 실무 역량을 쌓을 수 있는 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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