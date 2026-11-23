신인 버추얼 걸그룹 핑크라이즈(PINKRISE)가 프리 데뷔곡을 발표하고 가요계에 출사표를 던진다.

23일 소속사 에이치피엔터테인먼트에 따르면 핑크라이즈는 이날 프리 데뷔곡 ‘작은 우주(Tiny Universe)’를 공개한다. 핑크라이즈 1기생인 큐나(QUNA), 도도라(DODORA), 루나칩(LUNACHIP) 등 세 멤버가 유닛 ‘퀀텀베리(Quantum berry)’로 나선다.

‘작은 우주’는 세 멤버의 개성 있는 보컬을 중심으로 밝고 설레는 에너지를 담아낸 미디엄 템포의 곡이다. 사랑이 시작될 때 느끼는 두근거림과 망설임, 상대에게 한 걸음 다가가는 순간을 작은 우주에 빗대어 표현했다.

별빛과 달빛, 중력과 궤도 등을 활용한 감각적인 가사에 세 멤버의 서로 다른 음색과 조화로운 하모니가 더해졌다. 특히 멤버 큐나가 직접 작사와 작곡에 참여해 음악적 역량을 드러냈다.

핑크라이즈는 ‘버려진 서버 속에서 깨어난 멜로디’라는 독특한 세계관을 지닌 버추얼 걸그룹이다. 불완전한 데이터 속에서 느낀 외로움과 황홀함을 음악으로 풀어내는 것이 특징이다.

핑크라이즈는 이번 프리 데뷔곡을 시작으로 디지털 세계와 현실을 잇는 음악 활동을 펼치며 대중과 소통할 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]