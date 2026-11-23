그룹 빅뱅이 신곡 ‘기립(GiiiRIP)’의 개인 및 단체 비주얼 포토를 공개했다.

YG엔터테인먼트는 지난 22일 공식 SNS를 통해 빅뱅의 새 디지털 싱글 ‘기립’의 개인 포토 ‘Giii ver.’과 단체 포토 ‘RIP ver.’을 게재했다. 발매 예고 포스터 외 별도의 티징 프로모션 없이 신곡을 기습 발표했던 만큼 팬들의 관심이 쏠렸다.

흑백 톤의 개인 포토에는 멤버 각자의 개성이 담겼다. 지드래곤은 파격적인 장발 스타일링과 스터드 장식 의상으로 독특한 매력을 드러냈다. 태양은 날카로운 눈빛으로 긴장감을 자아냈으며 대성은 절제된 실루엣과 여유로운 포즈로 자신만의 분위기를 완성했다.

단체 포토에서는 어둠 속 세 줄기 빛 아래 나란히 선 멤버들의 모습이 담겼다. 화려한 장치나 연출 없이도 묵직한 존재감을 드러냈다.

특히 이번 포토는 빅뱅이 지난 21일 일본 오사카에서 열린 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’에서 신곡 무대를 최초로 선보인 직후 공개돼 눈길을 끌었다. YG엔터테인먼트에 따르면 Mnet 공식 유튜브 채널에 게재된 빅뱅의 본무대 영상은 조회수 475만회를 기록하며 양일간 출연진의 단일 무대 영상 가운데 가장 높은 조회수를 기록 중이다.

빅뱅이 지난 20일 깜짝 발표한 ‘기립’은 강렬한 신스 사운드와 중독성 있는 후렴구가 특징인 힙합 곡이다. 끊임없는 도전을 통해 새로운 길을 개척해 온 빅뱅의 자신감을 담았다.

빅뱅은 총 20개 도시에서 41회에 걸쳐 진행되는 데뷔 20주년 기념 월드투어 ‘BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>’로 전 세계 팬들과 만나고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]