한한령 해제 기대감이 커지는 것과 달리 K-팝 대규모 공연 개최는 여전히 불투명하다. 중국이 한국 음반 수출 1위 국가로 여전히 높은 시장 가치를 지닌 만큼 가요계가 실질적인 한한령 해제 효과를 누리기 위해서는 안정적인 공연 개최 환경이 마련돼야 한다는 목소리가 나온다. 사진은 지난해 베이징 등 중국 7개 도시에서 약 17만명이 방문한 NCT 드림 앨범 발매 기념 팝업. 사진=SM엔터테인먼트

한한령 해제 기대감이 커지고 있지만 가요계는 신중한 분위기다. 영화와 게임 등 콘텐츠 분야의 시장 진출 여건은 개선됐지만 정작 K-팝의 핵심 수익원인 대규모 콘서트 개최는 여전히 불투명하기 때문이다.

한중 정상회담을 계기로 실질 타결된 한중 FTA 서비스·투자 후속협상에서 중국은 영화·게임 등 콘텐츠 분야에 최혜국대우를 보장하고 사전심사에 비차별 원칙을 적용하기로 했다. 그러나 K-팝 공연 허용을 직접 보장하는 내용은 확인되지 않았다.

가요계에서 중국은 오랜 기간 중요한 시장이었다. 2000년 그룹 H.O.T.의 베이징 콘서트는 현지에서 한류 열풍을 일으킨 상징적인 공연으로 꼽힌다. 이후 동방신기와 빅뱅, 엑소 등 인기 그룹들이 중국에서 대규모 공연을 펼치며 현지 팬덤을 구축했다. 그러나 2016년 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치 결정 이후 한한령이 본격화하면서 한국 가수들의 중국 본토 대형 콘서트는 사실상 자취를 감췄다.

◆10년째 높은 中 콘서트 문턱

최근에는 팬미팅과 팬사인회 등 일부 행사가 재개되며 변화의 조짐도 나타났다. 트와이스와 아이브, 있지, 하츠투하츠 등이 중국에서 팬들과 만났고 NCT드림은 팝업스토어를 운영했다. 그러나 노래와 퍼포먼스를 선보이는 대규모 공연의 문턱은 여전히 높다. 팬들과 직접 만나는 행사는 일부 허용되지만 K-팝의 핵심인 음악 공연은 여전히 제한적인 셈이다.

지난해 3월 중국 상하이에서 팬 이벤트를 진행한 걸그룹 아이브. 사진=스타쉽엔터테인먼트

실제 공연 개최를 추진했다가 무산되는 사례도 잇따랐다. 지난해 보이그룹 이펙스는 중국 푸저우에서 약 1000석 규모의 단독 공연을 계획했지만 개최를 3주가량 앞두고 현지 사정으로 연기했다. 걸그룹 케플러의 푸저우 팬콘서트 역시 개최가 미뤄졌으며 하이난성에서 4만명 규모로 추진된 드림콘서트는 현지 당국의 허가를 받지 못했다. 올해도 선미와 첸백시, 김재중 등의 팬미팅과 팬사인회가 취소되거나 연기되는 사례가 이어졌다.

중국 공연 시장의 또 다른 문제는 예측하기 어려운 허가 절차다. 지역에 따라 공연 승인 여부가 달라지는 데다 허가를 받더라도 실제 개최까지 안심하기 어렵다. 대규모 팬덤을 보유한 인기 그룹일수록 공연 개최가 쉽지 않은 것으로 알려졌다. 공연장 대관과 무대 제작, 현지 홍보 등에 상당한 비용이 투입되는 만큼 불확실한 허가 절차는 기획사들에 적지 않은 부담이다.

◆음반 수출 1위 중국…공연 재개가 관건

그럼에도 중국은 K-팝 산업에서 포기하기 어려운 시장이다. 관세청 수출입 통계에 따르면 올해 1∼10월 중국은 미국과 일본을 제치고 한국 음반 수출 대상국 1위에 올랐다. 한국 가수들의 현지 공연이 제한된 상황에서도 중국 팬덤의 음반 구매력은 여전히 막강하다는 의미다.

주요 기획사들도 중국 시장과의 접점을 꾸준히 넓혀 왔다. 하이브는 지난해 4월 중국 현지화 그룹 육성을 위해 하이브 차이나를 설립했고, JYP엔터테인먼트는 지난해 두 번째 현지화 보이그룹 뻔푸소년을 선보였다. SM엔터테인먼트는 중국 텐센트뮤직엔터테인먼트와 손잡고 베이징에 합작법인을 설립해 현지 신인 아티스트 육성과 소속 중화권 아티스트 활동 지원에 나섰다. 공연 시장이 막힌 상황에서도 현지 기업과의 협업과 아티스트 육성 등을 통해 중국 사업을 지속해서 이어왔다.

JYP엔터테인먼트의 중국 현지화 그룹 뻔푸소년

대규모 콘서트가 재개되면 K-팝 산업의 수익 구조에도 변화가 예상된다. 공연 티켓 판매뿐 아니라 공식 상품(MD)과 광고, 음반 판매 등으로 수익을 확대할 수 있기 때문이다. 중국은 거대한 인구와 탄탄한 K-팝 팬덤을 갖춘 시장인 만큼 월드투어 개최지가 확대되면 국내 기획사들의 공연 매출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

다만 실제 공연을 개최하려면 중국 당국의 허가가 필요한 만큼 이번 협상 타결이 곧바로 공연 재개로 이어질지는 미지수다. K-콘텐츠산업협의회도 지난 20일 성명을 통해 이번 협상의 의미를 평가하면서 “대중음악, 공연, 출판 등의 분야는 이번 발표만으로 협상 결과를 확인하기 어려운 만큼 정부가 해당 분야의 협상 결과를 업계에 설명하고 필요한 후속 대책을 조속히 마련해야 할 것”이라고 촉구했다. 사전심사시 비차별 원칙 적용을 명시적으로 밝히지 않은 분야에 대한 보완대책 마련을 강조했다.

결국 가요계가 체감할 한한령 해제의 기준은 실제 대규모 공연의 성사 여부가 될 전망이다. 한 가요계 관계자는 “중국 시장에 대한 기대감은 크지만 기획사 입장에서는 공연 개최의 예측 가능성이 더 중요하다. 다른 해외 시장처럼 안정적으로 공연을 기획하고 추진할 수 있어야 한다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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