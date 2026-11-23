진주 로데오거리에서 못난이 농산물을 손으로 만져 알아맞히고 무게를 가늠하는 게임이 열린다.

참가자는 게임과 체험으로 모은 ‘몬코인’을 편의점 식재료와 지역 농산물로 교환해 나만의 로컬 한 끼를 만들 수 있다. 길 건너 진주문화제작소 1층에서는 과일과 채소를 그려 장터에서 해당 농산물로 교환하거나, 캠프닉 라운지에서 영상을 보며 쉴 수 있다.

피크닉인 남강은 오는 28일 오후 1시부터 5시까지 진주 로데오거리 사거리와 진주문화제작소에서 ‘진주 로데오거리 로컬한끼 페스타’를 개최한다. 피크닉인 남강이 주최·주관하고 진주시와 진주문화관광재단, 진주문화제작소가 후원한다.

◆상자 속 농산물 맞히고, 채소 도장으로 엽서 만들고

로데오거리에는 못난이 농산물을 활용한 게임·체험 부스 7곳이 들어선다. ‘못난이 블라인드 박스’에서는 상자 속 농산물을 손으로 만져 품목을 맞힌다. ‘몇 키론지 맞춰봐!’는 농산물의 무게를 눈대중으로 가늠하는 게임이다.

채소 단면을 도장처럼 찍어 엽서를 만들거나 과일 껍질이 끊어지지 않게 길게 깎는 체험도 할 수 있다. 장바구니 만들기 부스에서는 참가자가 농산물을 담아 갈 가방을 직접 꾸민다. 부스에서 받은 스티커형 몬코인은 행사장에서 발급하는 ‘못난이 통장’에 붙여 모은다.

◆몬코인으로 편의점 식재료와 지역 농산물 골라 나만의 한 끼

‘로컬 한끼 조합소’에는 편의점 식재료와 배·단감 등 지역 농산물이 편의점 진열대처럼 놓인다. 재료마다 교환에 필요한 몬코인 수를 1몬 또는 2몬으로 표시한다. 참가자는 게임과 체험으로 모은 몬코인으로 원하는 재료를 자유롭게 골라 교환하고, 입맛에 맞게 조합해 나만의 로컬 한 끼를 만든다.

조합소는 행사 중 1인 1회 이용할 수 있으며, 한 사람당 최대 10몬까지 쓸 수 있다. 참가자가 재료를 고를 때 참고할 수 있도록 메뉴별 조합 예시도 비치한다. 데워 먹는 메뉴는 조합소 옆 전자레인지를 이용할 수 있다.

◆예술환전소에서 농산물 그리고, 캠프닉 라운지에서 영상 보며 쉬고

진주문화제작소 1층에서는 원하는 과일이나 채소를 그리는 ‘예술환전소’가 운영된다. 그림을 완성하면 현장 스태프가 그린 품목을 적은 ‘예술환전권’을 발급한다. 참가자는 이 환전권을 로데오거리의 못난이 농산물 장터에 가져가 농산물로 받을 수 있다. 장터에서는 농산물 판매도 이뤄진다. 그림 체험을 마친 뒤에는 캠프닉 라운지에서 영상을 보며 쉬어 갈 수 있다.

로데오거리 사거리 일대에는 조합소에서 만든 음식을 먹을 수 있는 피크닉 공간이 마련된다. 현장 대여소에서 못난이 통장을 제시하면 담요나 책, 보드게임 등을 무료로 빌릴 수 있다. 오후 1시 30분부터는 세 팀이 차례로 버스킹 무대에 오른다.

노승우 피크닉인 남강 대표는 “농산물의 생김새와 무게를 살펴보고, 직접 고른 재료로 한 끼를 만드는 과정에서 진주에서 나는 먹거리를 좀 더 친근하게 느끼셨으면 한다”며 “앞으로도 로데오거리에서 이웃과 한 끼를 나누고, 지역 농산물을 장바구니에 담아 갈 수 있는 자리를 꾸준히 마련하고 싶다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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