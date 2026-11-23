나바호 스털링(왼쪽). 사진=UFC 제공

또 한 명의 전 챔피언을 쓰러뜨렸다. 세계 최고 종합격투기(MMA) 단체 UFC의 라이트헤비급 무패 신예 나바호 스털링(뉴질랜드)이 유리 프로하스카(체코)마저 KO로 제압했다.

파죽의 12연승을 달리며 타이틀 도전 가능성을 높였다. 스털링은 지난 22일 카타르 도하 ABHA 아레나서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 프로하스카 vs 스털링’ 메인 이벤트 라이트헤비급(93㎏) 경기에서 랭킹 2위 프로하스카를 상대로 2라운드 4분58초 만에 KO승을 거뒀다.

초반부터 팽팽한 타격전이 펼쳐졌다. 랭킹 5위 스털링은 레그킥으로 상대의 다리를 집중 공략했다. 프로하스카도 킥과 펀치로 맞섰다. 1라운드에서는 프로하스카가 오른손으로 스털링을 넘어뜨리기도 했지만, 곧바로 일어나며 위기를 넘겼다.

승부는 2라운드 막판 갈렸다. 계속된 레그킥으로 프로하스카의 움직임을 둔화시킨 스털링이 강하게 압박했다. 프로하스카가 왼손 훅을 휘두르자 몸을 숙여 피한 뒤 오른손 오버핸드 훅으로 반격했다. 주먹이 얼굴에 적중하자 프로하스카는 그대로 쓰러졌다. 후속 파운딩 공격까지 이어졌고, 심판이 경기를 중단했다.

나바호 스털링. 사진=UFC 제공

스털링은 지난 8월 얀 블라호비치에 이어 프로하스카까지 전 라이트헤비급 챔피언 두 명을 연달아 KO로 제압했다. 차기 타이틀 도전자 후보로 떠오른 배경이다.

스털링은 경기 후 상대를 향해 “훌륭한 파이터다. 여태껏 만난 파이터 중 최고 중 하나로 굉장히 위협적이었다”며 상대를 존중했다. 프로하스카도 “스털링이 나보다 나았다”며 패배를 인정했다.

다만 타이틀 도전까지는 변수가 있다. 현 챔피언 카를로스 울버그가 스털링의 팀 동료이기 때문이다. 울버그는 오른쪽 무릎 전방십자인대 부상으로 장기 결장 중이다.

스털링은 맞대결 가능성에 대해 “나와 우리 팀에게 큰 스트레스가 되고 있다”며 “집에 돌아가서 코치들과 상의해봐야 한다”고 밝혔다. 이어 “울버그는 이번 경기 준비를 도와줬고, 이번 경기에서 나를 응원했다”며 “어떻게 될지 두고 봐야 한다”고 덧붙였다.

한편 코메인 이벤트에서는 페더급 랭킹 9위 케빈 바셰호스(아르헨티나)가 4위 알저메인 스털링(미국)을 심판 전원일치 판정으로 꺾었다. UFC 5연승을 달린 바셰호스는 챔피언 알렉산더 볼카노프스키에게 도전장을 던졌다.

케빈 바셰호스(오른쪽). 사진=UFC 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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