한국에서 학업을 이어가는 외국인 유학생들에게 건강 관리는 중요한 과제다. 낯선 언어와 생활환경에 적응하면서 강의와 과제, 시험 준비까지 병행하다 보면 자신의 몸 상태를 살필 여유가 부족해질 수 있다. 여기에 장시간 앉아 있는 생활, 아르바이트, 운동 부족 등이 겹치면 목과 허리, 어깨 등에 통증이 나타날 수 있다.

특히 통증이 발생했을 때 한국의 의료체계에 익숙하지 않거나 언어 소통에 어려움을 느끼는 유학생들은 어느 진료과를 방문해야 할지 고민하기도 한다. 가벼운 근육통으로 생각해 참거나 진료를 미루는 사이 불편함이 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

이춘대 수원S서울병원 신경외과 원장은 “최근 중국과 베트남 등 다양한 국적의 외국인 유학생들이 목과 허리 통증 등으로 병원을 찾고 있다”며 “국적과 관계없이 통증이 발생한 부위와 지속 기간, 평소 생활습관 등을 면밀히 살펴 적절한 치료 방향을 결정하는 게 중요하다”고 말했다.

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지

◆강의실부터 아르바이트까지… 유학생의 목·허리에 쌓이는 부담

외국인 유학생들의 일상은 국내 대학생들과 크게 다르지 않다. 강의실에서 오랜 시간 앉아 수업을 듣고, 도서관에서 과제를 수행하거나 시험을 준비한다. 일부는 학업과 아르바이트를 병행하면서 앉아 있거나 서 있는 시간이 길어지기도 한다.

이러한 생활이 이어지면 목과 어깨 주변 근육에 긴장이 쌓이고 허리에도 부담이 가해질 수 있다. 특히 노트북이나 스마트폰을 사용할 때 고개를 앞으로 숙이거나 허리를 구부린 자세를 오랫동안 유지하면 통증이 나타나기 쉽다.

목 통증은 어깨와 등으로 이어질 수 있으며, 허리 통증은 엉덩이나 다리 부위의 불편함을 동반하기도 한다. 다만 모든 통증이 자세 문제에서 비롯되는 것은 아니다. 근육과 인대의 긴장뿐 아니라 추간판탈출증, 신경 압박 등 다양한 원인이 있을 수 있어 증상에 따른 구분이 필요하다.

이춘대 원장은 “장시간 앉아 공부하거나 같은 자세로 일하는 생활은 목과 허리 주변 근육에 부담을 줄 수 있다”며 “통증이 반복된다면 생활습관을 점검하는 동시에 통증의 발생 위치와 양상, 신경학적 증상 동반 여부를 확인하는 것이 좋다”고 설명했다.

◆언어 장벽에 낯선 의료체계… 통증 방치하지 말아야

외국인 유학생들이 국내 의료기관을 이용할 때 겪을 수 있는 어려움 중 하나는 의사소통이다. 통증의 위치나 강도, 증상이 시작된 시점 등을 의료진에게 구체적으로 전달하기 어려울 수 있다.

또한 한국의 진료 절차나 건강보험 적용 여부에 익숙하지 않으면 병원 방문을 주저할 가능성도 있다. 이 때문에 진료 전 증상이 나타난 시점과 악화되는 자세, 통증의 지속 시간 등을 정리해 두는 것이 도움이 된다.

가령 허리 통증이 있다면 앉아 있을 때 심해지는지, 걸을 때 악화되는지, 다리 저림이 동반되는지를 구체적으로 설명하는 것이 좋다. 목 통증 역시 팔이나 손가락으로 저림이 이어지는지에 따라 진료 과정에서 확인해야 할 사항이 달라질 수 있다.

이춘대 원장은 “통증은 환자가 느끼는 주관적인 증상이기 때문에 정확한 의사소통이 진단에 중요한 단서가 된다”며 “외국인 환자라면 증상과 복용 중인 약물, 기존 치료 경험 등을 메모해 의료진에게 전달하는 것도 도움이 된다”고 조언했다.

◆허리 통증에 다리 저림까지… 어떤 경우 진료받아야 할까

목이나 허리에 통증이 나타났다고 해서 모두 심각한 척추질환을 의미하는 것은 아니다. 근육의 피로나 일시적인 긴장으로 발생한 통증은 충분한 휴식과 생활습관 개선으로 완화되기도 한다.

하지만 통증이 수주간 지속되거나 점차 심해지는 경우, 팔이나 다리로 저림이 퍼지는 경우에는 진료를 통해 원인을 확인할 필요가 있다. 특히 팔다리의 근력이 떨어지는 증상이 나타난다면 신경 압박 여부 등을 살펴야 한다.

통증의 원인을 확인하기 위해서는 문진과 신체진찰을 우선 시행하며, 필요한 경우 영상검사 등을 고려할 수 있다. 치료 역시 증상의 원인과 정도에 따라 약물치료, 물리치료, 운동치료 등 보존적 치료부터 추가적인 치료까지 단계적으로 검토한다.

이춘대 원장은 “목과 허리 통증은 영상검사 결과만으로 치료 방향을 결정하기보다 환자의 실제 증상과 신체진찰 소견을 함께 살펴야 한다”며 “통증의 원인과 일상생활에 미치는 영향을 확인한 뒤 환자에게 적합한 치료를 선택하는 것이 중요하다”고 말했다.

통증을 예방하기 위해서는 학업 중에도 일정한 간격으로 자세를 바꾸고 신체활동을 유지하는 것이 중요하다. 장시간 앉아 있어야 한다면 중간중간 자리에서 일어나 가볍게 걷거나 목과 어깨, 허리 주변 근육을 움직이는 것이 도움이 된다.

책상과 의자의 높이를 조절해 허리를 편안하게 지지하고, 노트북 화면을 지나치게 낮게 두지 않는 것도 필요하다. 스마트폰을 사용할 때에는 고개를 과도하게 숙이는 자세를 피하는 것이 좋다.

수원S서울병원 측에 따르면 2023년 한국건강증진학회지에 발표된 연구에 따르면 국내 외국인 유학생의 18.7%가 필요한 진료나 검사를 받지 못한 경험이 있다고 응답했다. 그 이유로는 진료비 부담이 45.5%로 가장 많았고, 학업 및 아르바이트로 인한 시간 부족 17.9%, 의료서비스 이용 방법에 대한 정보 부족 17.0% 순으로 나타났다.

이춘대 원장은 “외국인 유학생들은 통증이 발생하더라도 여러 현실적인 이유로 진료를 미룰 수 있는 만큼, 목이나 허리 통증이 반복되거나 팔다리 저림 등의 증상이 동반된다면 정확한 원인을 확인하고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]